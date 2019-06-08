Названы восемь продуктов, которые ежедневно едят диетологи Гарварда 4 8.06.2019, 15:08

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Свою кухню нужно рассматривать, как большую аптечку.

Об этом пишет ресурс today.com. Ведь правильное питание в нужном количестве способно защитить и оздоровить ваше сердце, поддерживать стабильный и правильный уровень сахара в крови, помочь сбросить лишний вес и удерживать его в стабильном состоянии. Да и вообще, продлить жизнь на несколько лет.

"Диета имеет в наивысшей степени важное значение", - говорит Тереза Фунг, адьюнкт-профессор питания в Гарварде, - она оказывает влияние на здоровье человека на протяжении всех жизненных циклов, начиная с младенческого возраста и заканчивая пожилым.

Рацион питания американцев постепенно улучшается. Люди едят больше клетчатки, пьют меньше содовой, потребляют больше чистой воды, стараются минимизировать добавление соли в продукты во время приготовления. Тереза Фунг считает, что основными виновниками ухудшения здоровья многих граждан являются продукты, которые попадают на наши столы в расфасованном виде. Они уже содержат много сахара и соли.

В своем недавнем блоге специалист рассказала, какие продукты должны стать обязательными для включения в рацион питания.

Орехи

Они содержат высокое включение клетчатки и полезных жиров, считает Фунг, - кроме их питательной пользы, орехи идеальны в качестве портативной закуски, которые не требуют охлаждения. Их можно носить даже в кармане. Одно из недавних исследований показало, что у людей, которые регулярно ели орехи, риск развития сердечно-сосудистых заболевания был на 14% ниже, чем у других участников группы, которые не придавали орехам особого значения в течение суток. Вообще, орехи встречаются часто с рационе долгожителей.

К слову, нет полезных и вредных орехов. Они все хороши. Если вы будете включать в свое ежедневное питание несколько видов этого продукта - будет даже лучше. Они разные по жировым характеристикам и они могут заменить собой многие продукты.

Так что, без тени сомнения, включайте в рацион горстку орехов в сутки. Только выбирайте несоленые орехи. Потому что, в большинстве продуктов, потребляемых людьми, уже содержится много натрия. В свою очередь, натрий способствует высокому кровяному давлению, заболеваниями сердца и в дальнейшем, инсульту. Если бы люди в массе своей, отказались от соленого вкуса в пище, было бы прекрасно, - говорит Тереза Фунг.

Лосось

Эта рыба - самый полезный белок. Она содержит полезные для сердечной мышцы жиры Омега-3.

Диетолог рекомендует есть филе лосося, в качестве еды, а не копченого лосося, в качестве закуски. Она заметила, что в копченом виде рыба содержит больше соли и не самые полезные соединения, которые образовываются во время процесса копчения. К тому же, люди часто дополняют копченый лосось крекером и маслом, что, также, не способствует пользе такого блюда.

Американская ассоциация кардиологов рекомендует 2 порции рыбы в неделю, предпочтительно жирной. В числе других полезный вариантов, можно отметить скумбрию, сельдь, озерную форель, сардины и тунец.

Ягоды

Они очень богаты антиоксидантами и это, пожалуй, их главное преимущество, - утверждает специалист. Среди них можно отметить чернику, которая содержит наибольшее количество, далее следуют малина, ежевика и клубника. В отношении последней есть одно замечание. Если вы любите клубнику, вымойте, как можно тщательнее и покупайте органический сорт. На этой ягоде остается больше всего пестицидов.

Покупайте сезонные ягоды. А когда они отходят - начинайте есть замороженные варианты. В целом, нужно съедать полстакана ягод в сутки, - считает Тереза Фунг.

Йогурт

По словам диетолога, обезжиренный йогурт без примесей - это полезный белок без насыщенных жиров. Он не повышает уровень сахара в крови, содержит пробиотики (микроорганизмы, которые способствуют образованию полезных бактерий в пищеварительной системе.

Только, при покупке убедитесь, что йогурт простой, без красителей и ароматизаторов и, конечно, без добавления сахара. Кстати, вы можете добавить к нему орехи или ягоды. Таким образом, у вас будет блюдо сразу из трех полезных компонентов.

Йогурт поможет вам ощущать насыщение, благодаря содержанию белка. Если ваш организм восприимчив к лактозе, ешьте йогурт по одной чашке в день, - рекомендует Тереза Фунг.

Темно-зеленые овощи

К таковым относятся капуста, шпинат, брокколи, зелень горчицы и брюссельская капуста. Им всем присущ "хороший антиоксидантный профиль", - говорит диетолог.

Их стоит готовить по одной тарелке в день и есть в течение дня. Варите их при наименьшем количестве воды, чтобы овощи максимально сохранили все полезные элементы.

"Брюссельскую капусту можно обжаривать, - рекомендует диетолог, - это вкусно, и не нужно капусту помещать в воду", - отмечает Тереза Фунг.

Если вы любите добавлять в рацион лист салата, используйте наиболее насыщенные по цвету сорта, например, красный листовой салат, вместо салата айсберг, который в основном состоит из воды.

Киноа

Многие специалисты сходятся во мнении, что семена киноа хороши высоким содержанием клетчатки и белка. замените этим продуктом рис или булгур. Это отличная основа для блюда с овощами или итальянского ризотто по диетическому рецепту.

Шлифованная овсянка

Гораздо менее обработанный, чем семена быстрого приготовления. В ней нет сахара и она содержит полезные волокна. Овсянка хорошо насыщает организм, в ней много клетчатки, в то время, как пища почти не повышает уровень глюкозы в организме.

В книге Гиннеса, принадлежащей ирландскому клану, овсянка указана как старейшая валюта для кредитования. Было время, когда овсяными хлопьями расплачивались за работу мастеров.

Черный шоколад

Здесь все дело в антиоксидантах. Если люди хотят сладкой пищи, которая, к тому же, не вредна, стоит обратить внимание на темный шоколад. Конечно, с ним не стоит перебарщивать - несколько долек. И выбирать лучше всего плитки с содержанием какао от 70% и выше. Пожалуй, единственный недостаток темного лакомства в том, что он может не дать вам заснуть, так как он обладает почти таким же составом, как кофеин.