Как работает аэропорт в Гродно и прилетят ли сюда лоукосты 8.06.2019, 15:32

Фото: Катерина Гордеева / TUT.BY

На сегодняшний день возможности аэропорта позволяют работать с любыми компаниями.

В прошлом году замминистра транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович говорил о том, что в гродненский аэропорт, возможно, будут летать лоукост-компании. В этом году посол Венгрии в Беларуси Жолт Чутора встречался с председателем Гродненского облисполкома: обсуждали в том числе и вопрос о возможном открытии регулярных рейсов авиакомпании Wizz Air из Гродно. Tut.by посмотрел, как сейчас работает гродненский аэропорт и готов ли он принимать и отправлять бюджетные авиарейсы.

В 2014 году из Гродно после долгого перерыва начали летать чартерные рейсы. Сначала было всего одно направление — Бургас в Болгарии. Также из областного цента можно было вылететь в Калининград, однако в этом сезоне полетов в российский город больше нет — невыгодно. Зато чартеров стало больше: из Гродно можно улететь в Тиват, Бургас, Анталию, Энфиду и Шарм-эль-Шейх.

— У нас достаточно плотный график. При этом — всегда полная загрузка, — говорят сотрудники аэропорта.

Фото: Катерина Гордеева / TUT.BY

До начала 80-х годов прошлого века гродненский аэропорт находился около деревни Каролино. Он обслуживал полеты в Минск, Москву, Киев, Гомель или Крым на самолетах АН-24.

Новый же аэропорт около деревни Обухово и трассы М6 был построен в 1983 году. Спустя 10 лет ему был присвоен статус международного. Здесь есть все, что нужно для удобства пассажиров: небольшой зал ожидания, буфет, который работает только во время отправки рейсов, комната матери и ребенка, viр-зал. Работают службы таможенного, пограничного и санитарного контроля, склады для грузов (в Гродно, помимо пассажирских самолетов, прилетают и грузовые). Также есть условия для хранения и отправки грузов воздушным, автомобильным или железнодорожным транспортом. Над гродненским регионом проходит 14 международных воздушных трасс. Аэропорт способен обеспечивать круглосуточный прием и обслуживание воздушных судов типа Ил-76, ТУ-214, "Боинг 737", "Боинг 757" и Airbus A320, а также все типы вертолетов. Длина взлетно-посадочной полосы — более 2,5 километра.

В скором времени начнется ее реконструкция. Полосу удлинят до 3 километров и расширят. Это даст возможность принимать большие грузовые самолеты типа "Боинг-747". Такая возможность сейчас есть только в Национальном аэропорту.

Фото: Катерина Гордеева / TUT.BY

Перед вылетом в Шарм-эль-Шейх в небольшом зале гродненского аэропорта шумно и многолюдно. Люди проходят паспортный контроль и терпеливо ждут свой рейс. Скоро на взлетно-посадочную полосу приземлится самолет, который доставит уже отдохнувших туристов, заберет новых и стартует в небо.

Фото: Катерина Гордеева / TUT.BY

— По сравнению с Киевом, конечно, вылетать из Гродно очень удобно. В аэропорт можно приехать даже на такси — не особо накладно, — говорит один из пассажиров Николай.

— Как вам идея с лоукостами из Гродно?

— Лично я бы не летал. Лоукост — это что? Маршрутка по сути. Но это хорошая возможность путешествовать для студентов, например. Так что чем больше предложений на рынке авиаперевозок, тем лучше, — говорит Николай.

Фото: Катерина Гордеева / TUT.BY

Разговоры о том, чтобы сделать гродненский аэропорт площадкой для лоукостов, были давно. Однако, как говорит начальник Гродненского филиала «Белаэронавигации» Анатолий Купрашевич, организация полетов бюджетных авиалиний из Гродно — дело небыстрое: мировая практика такова, что для открытия нового рейса нужно несколько лет.

— Сейчас у нас идут переговоры с лоукост-компаниями — как со стороны Белаэронавигации, так и со стороны местной власти. Речь идет о Ryanair и Wizz Air. Например, руководство Гродненской области недавно встречалось с послами стран, где они базируются. Рейсы из Гродно выгодны в первую очередь для региона, — говорит Анатолий Купрашевич.

Фото: Катерина Гордеева / TUT.BY

По словам Анатолия Купрашевича, с каждым отдельно взятым аэропортом каждая лоукост-компания договаривается в индивидуальном порядке и с индивидуальными условиями.

Например, в Литве существует государственная ассоциация аэропортов, куда входит Вильнюс, Каунас и Паланга. При этом Каунас по итогам прошлого года оказался в минусе, хоть аэропорт там активно и работает с лоукостами.

На каких условиях будут летать лоукосты в аэропорт около Гродно — пока неизвестно.

Фото: Катерина Гордеева / TUT.BY

— Гродненский аэропорт готов к принятию лоукостов. Расположение у нас очень выгодное. На сегодняшний день возможности аэропорта позволяют работать с любыми компаниями, — говорит Анатолий Купрашевич.