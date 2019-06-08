Журналиста «Медузы» Голунова забрали в больницу 8.06.2019, 16:07

Иван Голунов

У него подозрение на перелом ребер, сотрясение головного мозга и гематому.

Ивану Голунову стало плохо в отделе полиции, у него подозрение на перелом ребер, сотрясение головного мозга и гематому. Ему нужен рентген и госпитализация. Об этом сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков со ссылкой на врачей скорой, передает «Новая газета».

«Начальник следственной части отказывает в госпитализации Ивана Голунова», — написал он, добавив, что следователь препятствует опросу врачами Голунова. Несмотря на давление полицейских, бригада скорой настаивает на немедленной госпитализации.

Кроме того, по словам Чикова, следователь требует от адвокатов Голунова дать подписку о неразглашении. «Полиция пытается заткнуть единственный источник информации о состоянии Голунова и о перманентных нарушениях его прав», — написал он.

Ранее Чиков сообщил, что Голунову стало плохо в отделе полиции, приехавших врачей скорой помощи к журналисту пустили не сразу.

Сейчас около Никулинского суда Москвы, который должен избрать меру пресечения Голунову, собрались журналисты. Некоторые из них стоят в одиночных пикетах. Полиция задержала журналистов «Таких дел» главреда Анастасию Лотареву и руководителя отдела спецпроектов Сергея Карпова, а также активистку Александру Чукорину.