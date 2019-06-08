Средняя цена билета на шестой матч финала НХЛ – 4290 долларов 8.06.2019, 16:10

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Это 2-е место по дороговизне в спорте Америки за 10 лет.

Стоимость билетов на 6-й матч финальной серии Кубка Стэнли между «Сент-Луисом» и «Бостоном» (3-2) стала одной из самых дорогих среди четырех главных лиг Северной Америки в текущем десятилетии, передает «Трибуна».

Средняя цена билета на матч составляет 4290 долларов, минимальная – 2019 долларов.

Это 2-е место по дороговизне в североамериканском спорте в текущем десятилетии. Дороже средняя цена билета была только на 7-й матч финала Мировой серии MLB в 2016 году – 5300 долларов.

Места с 3-го по 6-е занимают Супербоулы 2018, 2012, 2017 и 2011 годов соответственно, на 7-м и 8-м местах – 6-й матч финала Кубка Стэнли-2017 между «Нэшвиллом» и «Питтсбургом» и 7-й матч финала Кубка Стэнли-2011 между «Ванкувером» и «Бостоном».