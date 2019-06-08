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Как карточный домик

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  • 8.06.2019, 16:19

А что если Америка начнет относиться к путинскому режиму именно так, как этот режим того заслуживает?

Если вместо нынешних осторожных санкций Америка и Запад введут настоящие жесткие меры?

Один из ведущих американских аналитических центров, корпорация RAND, в основном работающая на Пентагон, только что обнародовала отчет, подготовленный для командования сухопутными силами США. Первоначально созданный для служебного пользования, этот необычный документ называется "Перенапрягая и дисбалансируя Россию".

В предисловии его авторы пишут, что их целью была оценка эффективности мер – экономических, политических, военных, – способных "вывести из баланса и перенапрячь" российскую экономику, вооруженные силы и "политические позиции режима" в стране и за рубежом. Эксперты подчеркивают, что рассматривают исключительно мирные методы, цель которых – осуществить то, чего уже больше двух лет активно требует американская политическая элита: продемонстрировать Кремлю, что его дестабилизирующее поведение по всему миру обойдется очень дорого самой России (путинскому режиму).

Несколько десятков мер, предлагаемых специалистами RAND, включают следующее:

– Увеличение производства и экспорта энергоресурсов из США (что уже происходит последние несколько лет). Это приведет к дальнейшему снижению мировых цен на нефть и природный газ.

– Размещение (стратегических) бомбардировщиков США ближе к границам России.

– Создание нового поколения самолетов-беспилотников, а также самолетов и ракет дальнего радиуса действия.

– Увеличение поддержки сирийской оппозиции.

– Мощная пропагандистская кампания, с целью создания объективного – то есть очень неприглядного имиджа Кремля в мире.

– Поощрение иммиграции из России квалифицированных рабочих и высокообразованной молодежи.

И многое другое...

В очередной раз приходится цитировать (с небольшой перефразой) Вильяма нашего Шекспира: "Бить или не бить? – Вот в чем вопрос." (To beat or not to beat? – This is the question.)

Разумеется, бить. Можно теперь процитировать (Шекспир не обидится от соседства), опять с перефразой, роман братьев Стругацких "Трудно быть богом":

"У спрута есть сердце. И мы знаем где сердце спрута."

В самом деле, как только нож войдет в сердце кремлевского спрута, щупальца спрута замрут неподвижно. Конкретно:

– После гибели путинского режима, российские войска сразу же уйдут из Южной Осетии и Абхазии. Эти регионы вернутся в Грузию.

– Перестанут существовать российские военные базы в Армении, и в итоге, резко улучшится ситуация во всем Закавказье.

– После гибели путинского режима, российские войска и местные уголовники пулей вылетят из Донбасса. Весь Донбасса вернется в состав Украины.

– Российские войска и военный флот – не сразу, но постепенно – уползут из Крыма. За ними уползет местная прокремлевская дрянь и несколько десятком тысяч "переселенцев" из РФ, успевших хорошо обобрать и ободрать наивных крымчан, не привыкших к таким лихим методам отъема денег и собственности.

– В итоге Украина станет единой, вступит в ЕС и НАТО, станет частью Европы, получит многомиллиардные инвестиции и начнет коренную модернизацию по образцу Прибалтики, Польши и других восточноевропейских стран.

– После гибели путинского режима, перестанет существовать так называемая ПМР на восточном берегу Днестра. Молдавия воссоединится и, наконец, сможет начать переговоры об объединении с Румынией.

– После гибели путинского режима, Российские войска и спецслужбы покинут Беларусь. В результате сгинет "Союзное государство" и исчезнет нынешняя угроза для суверенитета страны. А через небольшое время, после определенных политических изменений, экономика Беларуси начнет ускоренный рост и технологическую модернизацию.

– После гибели путинского режима, сгинет нынешняя военная угроза и угроза инспирированного Москвой политического хаоса для стран Балтии, Польши, Румынии, других стран Восточной Европы (одни Балканы, нашпигованные российскими агентами, чего стоят).

– После гибели путинского режима, существенно улучшится ситуация в Западной Европе. Исчезнет военная угроза с Востока, и перестанут существовать субсидируемые Москвой "ультраправые партии".

– После гибели путинского режима, сгинет режим мясника Асада в Сирии, и война в этом регионе закончится.

– После гибели путинского режима, то есть после гибели Большого Мордора, недолго просуществует и Малый Мордор, то бишь режима Ына в Северной Корее. Ситуация в Северо-восточной Азии качественно улучшится.

Легко видеть, что гибель путинского режима очень положительно скажется во всем мире. А в самой России?

Гэбэшные агенты на нашем сайте завизжат: "В России возникнет хаос! Погибнут миллионы людей! В результате политического сотрясения сами собой запустятся ядерные ракеты!"

Для начала приведу последнюю демографическую статистику. (Данные Росстата, приведенные на многих сайтах.) В первом квартале 2019 года, в России число умерших на 100 тыс. человек превысило число родившихся. Это еще хуже, чем в первом квартале 2018 года, когда этот показатель "отрицательного естественного (противоестественного) роста" составил 86.000 человек. Всего за 2018 год убыль населения (приток иммигрантов, если он был, не в счет) превысила 300.00 человек, а в 2019 году, скорее всего падение превысит 400.000 человек.

Легко видеть, что Россия переживает страшную демографическую катастрофу. Собственно, она началась еще в 1989 году, 30 лет назад. До этого, в 1986-88 годах, естественный прирост составлял около миллиона человек в год. А потом все покатилось вниз. Сколько же составили человеческие потери РФ в течение 30 лет, за счет чудовищного падения рождаемости и роста смертности? 50 миллионов человек? 60 миллионов человек? Больше? Не хочу спекулировать. Но речь идет именно о миллионах.

Ясно одно: в демографическом отношении, хуже чем сейчас не будет. В любом случае, необходимо раздавить путинский режим, чтобы остановить катастрофу.

Экономическая катастрофа в случае политических потрясений? Скажите еще про технологическую катастрофу. На середину 2019 года, Россия превратилась в чудовищно отсталую, бедную страну под властью мракобесов. Какое уж там сравнение с Западом. Даже уровень Китая является для нынешней России недостижимым. И здесь тоже, скорее всего, хуже чем сейчас не будет.

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять: имеет место агония путинского режима. И чем быстрее она кончится, тем лучше, И для мира, и для самой России.

И последний вопрос: какими же должны быть эффективные санкции против путинского режима? Нужно ли следовать рекомендациям доклада RAND? Или выбрать средства потяжелее? Но это уже тема для отдельной статьи.

Александр Немец, kasparov.ru


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