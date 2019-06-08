Как карточный домик

Как карточный домик1
- 8.06.2019, 16:19
А что если Америка начнет относиться к путинскому режиму именно так, как этот режим того заслуживает?
Если вместо нынешних осторожных санкций Америка и Запад введут настоящие жесткие меры?
Один из ведущих американских аналитических центров, корпорация RAND, в основном работающая на Пентагон, только что обнародовала отчет, подготовленный для командования сухопутными силами США. Первоначально созданный для служебного пользования, этот необычный документ называется "Перенапрягая и дисбалансируя Россию".
В предисловии его авторы пишут, что их целью была оценка эффективности мер – экономических, политических, военных, – способных "вывести из баланса и перенапрячь" российскую экономику, вооруженные силы и "политические позиции режима" в стране и за рубежом. Эксперты подчеркивают, что рассматривают исключительно мирные методы, цель которых – осуществить то, чего уже больше двух лет активно требует американская политическая элита: продемонстрировать Кремлю, что его дестабилизирующее поведение по всему миру обойдется очень дорого самой России (путинскому режиму).
Несколько десятков мер, предлагаемых специалистами RAND, включают следующее:
– Увеличение производства и экспорта энергоресурсов из США (что уже происходит последние несколько лет). Это приведет к дальнейшему снижению мировых цен на нефть и природный газ.
– Размещение (стратегических) бомбардировщиков США ближе к границам России.
– Создание нового поколения самолетов-беспилотников, а также самолетов и ракет дальнего радиуса действия.
– Увеличение поддержки сирийской оппозиции.
– Мощная пропагандистская кампания, с целью создания объективного – то есть очень неприглядного имиджа Кремля в мире.
– Поощрение иммиграции из России квалифицированных рабочих и высокообразованной молодежи.
И многое другое...
В очередной раз приходится цитировать (с небольшой перефразой) Вильяма нашего Шекспира: "Бить или не бить? – Вот в чем вопрос." (To beat or not to beat? – This is the question.)
Разумеется, бить. Можно теперь процитировать (Шекспир не обидится от соседства), опять с перефразой, роман братьев Стругацких "Трудно быть богом":
"У спрута есть сердце. И мы знаем где сердце спрута."
В самом деле, как только нож войдет в сердце кремлевского спрута, щупальца спрута замрут неподвижно. Конкретно:
– После гибели путинского режима, российские войска сразу же уйдут из Южной Осетии и Абхазии. Эти регионы вернутся в Грузию.
– Перестанут существовать российские военные базы в Армении, и в итоге, резко улучшится ситуация во всем Закавказье.
– После гибели путинского режима, российские войска и местные уголовники пулей вылетят из Донбасса. Весь Донбасса вернется в состав Украины.
– Российские войска и военный флот – не сразу, но постепенно – уползут из Крыма. За ними уползет местная прокремлевская дрянь и несколько десятком тысяч "переселенцев" из РФ, успевших хорошо обобрать и ободрать наивных крымчан, не привыкших к таким лихим методам отъема денег и собственности.
– В итоге Украина станет единой, вступит в ЕС и НАТО, станет частью Европы, получит многомиллиардные инвестиции и начнет коренную модернизацию по образцу Прибалтики, Польши и других восточноевропейских стран.
– После гибели путинского режима, перестанет существовать так называемая ПМР на восточном берегу Днестра. Молдавия воссоединится и, наконец, сможет начать переговоры об объединении с Румынией.
– После гибели путинского режима, Российские войска и спецслужбы покинут Беларусь. В результате сгинет "Союзное государство" и исчезнет нынешняя угроза для суверенитета страны. А через небольшое время, после определенных политических изменений, экономика Беларуси начнет ускоренный рост и технологическую модернизацию.
– После гибели путинского режима, сгинет нынешняя военная угроза и угроза инспирированного Москвой политического хаоса для стран Балтии, Польши, Румынии, других стран Восточной Европы (одни Балканы, нашпигованные российскими агентами, чего стоят).
– После гибели путинского режима, существенно улучшится ситуация в Западной Европе. Исчезнет военная угроза с Востока, и перестанут существовать субсидируемые Москвой "ультраправые партии".
– После гибели путинского режима, сгинет режим мясника Асада в Сирии, и война в этом регионе закончится.
– После гибели путинского режима, то есть после гибели Большого Мордора, недолго просуществует и Малый Мордор, то бишь режима Ына в Северной Корее. Ситуация в Северо-восточной Азии качественно улучшится.
Легко видеть, что гибель путинского режима очень положительно скажется во всем мире. А в самой России?
Гэбэшные агенты на нашем сайте завизжат: "В России возникнет хаос! Погибнут миллионы людей! В результате политического сотрясения сами собой запустятся ядерные ракеты!"
Для начала приведу последнюю демографическую статистику. (Данные Росстата, приведенные на многих сайтах.) В первом квартале 2019 года, в России число умерших на 100 тыс. человек превысило число родившихся. Это еще хуже, чем в первом квартале 2018 года, когда этот показатель "отрицательного естественного (противоестественного) роста" составил 86.000 человек. Всего за 2018 год убыль населения (приток иммигрантов, если он был, не в счет) превысила 300.00 человек, а в 2019 году, скорее всего падение превысит 400.000 человек.
Легко видеть, что Россия переживает страшную демографическую катастрофу. Собственно, она началась еще в 1989 году, 30 лет назад. До этого, в 1986-88 годах, естественный прирост составлял около миллиона человек в год. А потом все покатилось вниз. Сколько же составили человеческие потери РФ в течение 30 лет, за счет чудовищного падения рождаемости и роста смертности? 50 миллионов человек? 60 миллионов человек? Больше? Не хочу спекулировать. Но речь идет именно о миллионах.
Ясно одно: в демографическом отношении, хуже чем сейчас не будет. В любом случае, необходимо раздавить путинский режим, чтобы остановить катастрофу.
Экономическая катастрофа в случае политических потрясений? Скажите еще про технологическую катастрофу. На середину 2019 года, Россия превратилась в чудовищно отсталую, бедную страну под властью мракобесов. Какое уж там сравнение с Западом. Даже уровень Китая является для нынешней России недостижимым. И здесь тоже, скорее всего, хуже чем сейчас не будет.
Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять: имеет место агония путинского режима. И чем быстрее она кончится, тем лучше, И для мира, и для самой России.
И последний вопрос: какими же должны быть эффективные санкции против путинского режима? Нужно ли следовать рекомендациям доклада RAND? Или выбрать средства потяжелее? Но это уже тема для отдельной статьи.
Александр Немец, kasparov.ru