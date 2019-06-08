закрыть
8 июня 2019, суббота, 18:26
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

В воскресенье в Беларуси будет до +31

3
  • 8.06.2019, 16:42

Днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди.

В ближайшие сутки, 9 июня, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно на западе страны, а днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах будут грозы.

Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер будет юго-западный, днем с переходом на северный, умеренный, при грозах местами с порывами до 15-18 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит 14-19 градусов тепла, днем будет 23-28 градусов со знаком плюс, а на юго-востоке страны прогнозируется жара до +31, передает БелТА со ссылкой на Белгидромет.


популярное за неделю

Мнение

Опубликован секретный документ о брестском аккумуляторном заводе
Опубликован секретный документ о брестском аккумуляторном заводе NEXTA
Персональный Чернобыль
Персональный Чернобыль Ирина Халип
Настрой на победу!
Настрой на победу! Евгений Афнагель
Минск-Москва: Транзит власти, или Нас ждет война за Беларусь?
Минск-Москва: Транзит власти, или Нас ждет война за Беларусь? Владимир Некляев