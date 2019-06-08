В воскресенье в Беларуси будет до +31 3 8.06.2019, 16:42

Днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди.

В ближайшие сутки, 9 июня, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно на западе страны, а днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах будут грозы.

Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер будет юго-западный, днем с переходом на северный, умеренный, при грозах местами с порывами до 15-18 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит 14-19 градусов тепла, днем будет 23-28 градусов со знаком плюс, а на юго-востоке страны прогнозируется жара до +31, передает БелТА со ссылкой на Белгидромет.