Лидером «Справедливого мира» снова стал Калякин 8.06.2019, 17:03

Фото: «Радыё Свабода»

Претендентов на пост председателя партии было трое.

За Калякина проголосовало 79 из 137 делегатов ХХ съезда Белорусской партии левых «Справедливый мир», который сегодня прошел в Минске, передает «Радыё Свабода».

«Мы остались коммунистической партией. Поэтому мы должны идти к молодежи с коммунистической идеологией, с коммунистической символикой», - сказал в заключительном слове Калякин.

Сергей Калякин возглавляет Белорусский партию левых «Справедливый мир» 25 лет - с 1996 года (до 2009-го она называлась Партией коммунистов Беларуси).

Претендентов на пост председателя партии было трое. Делегаты выдвинули 66-летнего действующего главу партии Сергея Калякина, который занимает должность с 1994 года; 35-летнего Алексея Елисеева, кандидата исторических наук, руководителя Минского филиала Российского экономического университета имени Плеханова; а 29-летний наладчик завода «Интеграл» Евгений Макаров выдвинул себя сам.

Перед выборами из зала поступило предложение изменить процедуру: голосовать не тайно, бюллетенями, а открыто, поднимая руки - мол, партийцам нечего скрывать. Однако Сергей Калякин призвал сохранять демократические принципы и голосовать бюллетенями.

За Калякина проголосовало 79 человек.

За Алексея Елисеева - 40 человек.

Евгений Макаров набрал 12 голосов.

Против всех - 2.