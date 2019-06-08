Чубаров: Представители крымских татар будут баллотироваться в Раду в списках 4−5 партий 8.06.2019, 17:10

РЕФАТ ЧУБАРОВ

ФОТО: EPA

Досрочные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.

Представители крымских татар войдут в партийные списки 4−5 партий на досрочных выборах в Верховную Раду.

Об этом Громадському сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

«Предлагаю официально дождаться, когда объявят списки. Скажу только, что наших представителей нет в списках оппозиционным платформы, а в Батькивщине — нет крымских татар, но есть представители Крыма — это нас устраивает», — сказал Чубаров.

Сам Чубаров идет в парламент вторым в списке партии Сила и честь Игоря Смешко.

Досрочные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.