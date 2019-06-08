«Матери 328» молились возле витебского СИЗО 8.06.2019, 17:24

Несколько дней назад началось молитвенное паломничество участниц движения «Матери 328».

Участницы движения выступают за смягчение наказания по наркотической статье 328 КоАП, и несколько женщин отправились в путешествие по городам, где есть тюрьмы, где содержат осужденных за наркотики. Около тюремных стен они молятся со специальным иконой, которую передали из Греции, пояснила Елена Кузьмина «Радыё Рацыя».

- Настоятель монастыря подарил специально для нас, матерей, икону Божией Матери Одигитрии. 182 церкви намоливали эту икону специально для нас, и она стала словно душой нашего движения ... Мы идем на службу, а потом идем - где пешком, где на поезде, где машиной - как повезет. Начали с Минска, затем посетили Бобруйск, колонию для несовершеннолетних, потом исправительную колонию №2, потом был Гомель, Могилев, Шклов еще был, теперь вот Витебск. И путь ведет дальше - полоцкая колония №1 и Волчьи норы, колония №22, где исключительно наркоманы сидят.

Паломничество началось 6-го июня, постоянно в нем участвуют несколько человек. Но в каждом городе вместе с ними молятся возле тюрем местные участники движения «Матери 328». Витебчанка Наталья Шарипова также пришла на молитву к витебскому следственному изолятору:

- Мой сын год и два месяца отсидел в этом СИЗО. Статья 328, первая и четвертая часть, срок 14 лет. Хочется добиться того, чтобы люди вспомнили, что они люди. И стали более милосердными.

Женщины надеются, что их молитвы будут способствовать тому, чтобы власти пересмотрели содержание статьи 328 и сократили сроки наказания. Санкции статьи предусматривают до 20-ти лет заключения для преимущественно молодых людей, осужденных за наркотики. Матери заключенных уже 4 года пытаются добиться изменений в законодательстве, но власти игнорируют их инициативы.