Путин проиграл задержанному журналисту «Медузы» по числу запросов в Рунете 8.06.2019, 17:34

Иван Голунов

Задержание журналиста затмило выступление президента РФ на Петербургском экономическом форуме.

Президент РФ Владимир Путин интересовал пользователей российского сегмента интернета меньше, чем задержанный журналист «Медузы» Иван Голунов.

На этот интересный факт обратило внимание издание «Открытые медиа».

В пятницу Путин выступал на важнейшем для российских чиновников Петербургском международном экономическом форуме, а полиция сообщила о задержании Голунова по подозрению в распространении наркотиков.

Иваном Голуновым россияне вчера интересовались куда больше, чем Путиным, который в тот момент выступал на ПМЭФ вместе с главами Китая и других стран. И сегодня утром судьба журналиста интересует пользователей куда больше, чем российский президентhttps://t.co/gigWWPincO pic.twitter.com/HMKjU5usUP — Открытые медиа (@OpenMedia_io) June 8, 2019

Журналистом через Google интересовались более 20 тыс человек. Российский президент интересовал гораздо меньшее количество людей.

Напомним, что 7 июня российские силовики задержали в Москве журналиста-расследователя зарегистрированного в Латвии русскоязычного интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова. Российского журналиста обвинили в покушении на сбыт наркотиков в крупных размерах.

В субботу, 8 июня, в московском суде состоится заседание, на котором журналисту изберут меру пресечения.