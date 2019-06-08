Белорусская «молодежка» забила в ворота Гибралтара 10 безответных мячей
- 8.06.2019, 17:43
Молодежная сборная Беларуси провела матч в рамках квалификации чемпионата Европы.
Молодежная сборная Беларуси (U-21) в квалификационном матче чемпионата Европы разгромила сверстников из Гибралтара (10:0), передает pressball.by.
Беларусь (U-21) — Гибралтар (U-21) — 10:0
Беларусь: Плотников, Кучинский, Швецов, Шкурдюк (Пилиповец, 77), Яцкевич (Глинский, 60), Эбонг, Шевченко (Бородин, 68), Петренко, Подстрелов (Альшаник, 60), Бахар, Федосов (Кленье, 60).
Запасные: Белов, Гречихо, Нечаев, Сенько.
Гибралтар: Бэнда, Крисп (Эль-Хмиди, 73), Сантос (Рамирес, 46), Ронан (Писарро, 66), Ронко, Коттрел, Пэроди, Де Лос Сантос, Негретт, Брид (Макэлви, 73), Серра (Прескотт, 79).
Запасные: Виктор, Паркинсон.
Голы: 1:0 — Шкурдюк (32). 2:0 — Бахар (47+). 3:0 — Подстрелов (55). 4:0 — Кленье (68). 5:0 — Альшаник (72). 6:0 Бахар (75). 7:0 — Кленье (78). 8:0 — Петренко (80). 9:0 — Бахар (84). 10:0 — Кленье (90).