Гриценко предложил объединиться с партией Саакашвили

Гриценко предложил объединиться с партией Саакашвили2
- 8.06.2019, 17:49
Лидер партии «Гражданская позиция» считает, что это сможет мобилизовать и объединить их избирателей.
Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко выступил с предложением возможного объединения его партии с "Движением новых сил" Михеила Саакашвили. Об этом Гриценко сообщил в Facebook.
Гриценко сообщил, что их партии были в тесном сотрудничестве на президентских выборах и он уверен, что из-за сжатых сроков в Движении новых сил могут возникнуть проблемы с полноценным участием в избирательном процессе.
"Хочу выступить с инициативой - объединить усилия опытных принципиальных и прогрессивных лидеров политических сил выступить вместе на парламентских выборах", - заявил лидер "Гражданской позиции".
Также он добавил, что таким образом они смогут максимально мобилизовать и объединить своих избирателей.