Как польская история 30-летней давности изменила мир Григорий Амнуэль

8.06.2019, 18:05

Процесс продолжается.

Для начала напомню, о каком событии, произошедшем 30 лет назад именно 04 июня, будет идти речь. Первые в послевоенной истории Польши свободные выборы. Кто-то сразу скажет – тоже мне важная годовщина. Конечно, к примеру, для Швейцарии, с ее длительной демократической традицией – это действительно не событие, но для постсоветского пространства событие, которое трудно переоценить. Для некоторых стран вкусивших в полной мере советский диктат свободные выборы до сих пор недостижимы. Нет, я не забыл, выборы народных депутатов СССР, которые состоялись в марте 1989 года, но я, как надеюсь и читатель, помню, как происходили эти выборы. Чего стоило хотя бы внесение в избирательный бюллетень от Академии наук академика Андрея Дмитриевича Сахарова. Так, что разделяю мнение – польские выборы были первыми и свободными и альтернативными. Да и результат их это доказывает, в то время как подавляющее (во всех смыслах) большинство нардепов СССР представляло КПСС, ВЛКСМ, номенклатуру и прочие подвластные Кремлю структуры государства.

Бог с ней с историей. Её не все знают, не все чтят, не все помнят. Оставим её ученым. Не претендую на присутствие в их рядах, но позволю себе немного порассуждать как было тогда, как это отразилось на Польше, Украине и России, о тенденциях развития последних десятилетий, просто как современник, порой участник и точно пристальный наблюдатель.

Избрание Кароля Войтылы Папой Римским Иоанном Павлом II и его первый пасторский апостольский визит на родину в Польшу в 1979 году, только во время выступления в Варшаве собрал не менее трех миллионов соотечественников и паломников из других стран, прежде всего находившихся под диктатом СССР. С таким волеизъявлением народа власть не могла не считаться. Никакая группа советских войск не могла противостоять отчетливой тенденции возрождения гражданского общества и ответственности граждан за то, в какой стране они живут. Толпа, слушавшая Папу, превратилась в народ, в граждан.

"Солидарность" – независимый профсоюз в Польше был и раньше, ещё с 70-ых годов, как и другие протесты той или иной части польского общества против коммунистических властей и кремлевский диктата. Однако, студенты и интеллигенция, рабочие, докеры, шахтёры, крестьяне (фермеры) выступали всегда сами по себе, самостоятельно и объединения для решения единой цели не происходило. Теперь "Солидарность" получила всенародную поддержку. Остановить такую силу власти было не под силу. Ни введение военного положения, ни убийства и репрессии не только не могли остановить возрождения в народе веры в свою силу, но наоборот – добавляли уверенности, что дальше жить под "моральной оккупацией" нельзя. Выборы подвели черту. Народ однозначно продемонстрировал свою волю к восстановлению независимой и процветающей Польши. Важнейший урок того, что может гражданское общество.

Конечно экономический кризис, вызванный афганской военной авантюрой СССР – столпа построенного на силе и диктате после ялтинского мира разделения – ускорял процессы прозрения народов и стран. Повторить 56-ой или 68-ой годы советская система была уже неспособна. "Империя зла" начала разрушаться. Где-то быстрее – там, где ещё были те, кто помнил досоветский период своего развития, где-то медленнее. Происходило это с государствами, происходило это с людьми, с обществом. Гражданственность пробуждалась, борясь с многодесятелетним страхом и привычкой к раболепию перед силой и террором. Пробуждение было сложным и болезненным. Процесс продолжается. Было бы странно, если бы десятилетиями насаждаемое в один момент исчезло без следа. Западной Германии на денацификацию после неполных 12 лет властвования национал-социалистического режима потребовалось как минимум 30 лет. А ГДР такой процесс вообще почти не проводился. Именно поэтому даже сегодня, через 30 лет после объединения Германии, именно в восточных землях легко находит последователей "Альтернатива для Германии" (Alternative für Deutschland). Причём среди приверженцев немало выходцев из бывшего СССР. Более того и в Кремле, и российских современных СМИ это находит одобрение и поддержку. Власть силовых органов, олицетворяющих собой саму власть в Российской Федерации стали характеристикой нашего времени. Соответствуют этому и выборы. Не говоря уже об известном предложении, что во власти в России могут быть только те, кто служил в силовых органах, т.е. люди в погонах. Как может называться такое государство и к чему это может привести, очевидно, для знакомых с историей. Именно поэтому любые проявления гражданского общества, т.е. свободного общества жестко подавляются в соответствии с действующим троедействием: купить – запугать – убить (или выдавить, выслать из страны). Век поменялся, методы остались прежними, только обеспечены теперь силовые институты современными средствами подавления и управления. Поэтому за 30 лет в РФ де-факто было только два президента, а большинство законодателей и исполнителей на кремлёвском холме власти одни и те же. Поэтому так неприемлем в этой власти во всех отношениях опыт Украины с ее выходом людей на майдан, с ее регулярным избранием нового Президента. За 30 лет в Украине 6 Президентов (Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко, Зеленский). О смене политических "элит" на нижних этажах тем более говорить нечего, она происходит постоянно.

Да, польская история 30-летней давности изменила мир. Российские СМИ это игнорируют. Для России это показательно. Для других стран, которые предпочитают учиться не только на своём опыте процесс идёт быстрее и безболезненней. Вот так с моей точки зрения выглядит разница между Польшей, Украиной и Россией. Между нами, жителями этих стран. Надолго ли будет эта разница? Зависит от нас.

P.S. Кстати, в сентябре в Москве, Питере, ещё ряде регионов РФ кажется пройдут выборы. Выборы!? Или что-то другое?...

Григорий Амнуэль, kasparov.ru