Белорусы - Орешкину: Согласны на единую валюту - евро 7 8.06.2019, 18:31

3,605

Реакция пользователей Сети на заявления российского министра о введении единой валюты.

О том, что Россия и Беларусь обсуждают возможность создания единой валюты в рамках союзного договора, российский министр заявил журналистам по итогам встречи с белорусским коллегой Дмитрием Крутым.

Это сообщение тут же вызвало резонанс. Байнет активно обсуждал новость. Вот какие комментарии пишут пользователи Charter97.org:

«Идет полным ходом и тайно сдача независимости Беларуси. Есть готовые исполнить воинскую присягу? Или станем как и лукашисты предателями?»

«Ну какая общая валюта может быть со страной агрессором, Путиным и его кликой? Сколько можно муссировать эту тему. Беларусь должна вычеркнуть пункт о единой валюте. А лучше, договор расторгнуть. Народ РБ никто не спрашивал об отношении к договору. Унизили до рабов весь народ Беларуси союзом с агрессором, «парламента» нет, что вы делаете, руководители РБ?»

«Я согласен на единую валюту. Только с Европой. Евро»

«Мы в Украине буквально по крупицам создавали разворованную армию, когда армия РФ с наёмниками и сепарами начали создавать Новороссию. И чтобы восстановить армию мы заплатили слишком дорогой ценой-13 тыс убитыми украинцев. Теперь мы окрепли, Россия уже не в состоянии захватить юго-восток, проект Новороссия закрыт…

Белорусы, не повторяйте чужих ошибок, защищайте свою страну пока не поздно или растворитесь на просторах тайги и Сибири.... Удачи вам, братья!», - написал гость из Украины.

«Что-то мне сдаётся , что плешивая погань ведет к измене родине. Причем не обсуждая это само собой очевидное преступление перед своим народом. Единственное в чем плешивец прав, так это не отменил смертную казнь, ему самому она пригодиться за измену».

«Россияне, хотите ненависть от белорусов вкупе с презрением - вы это получите!.. И не надо потом говорить ,что это ваша власть,а не вы! Если вы терпите этих иродов и молчите (за исключением истинных героев), то вы с ними заодно! Нет Кремлевско-Лубянскому сапогу на Земле Белорусской!»

«Пора белорусам избавиться от таежного союза и российской оккупации».

«С Лукой уже никто не считается . Достаточно обратить внимание на «компенсации» за «грязную нефть» . Ему уже открыто плюют в глаза и указывают на место. И время, когда укажут на дверь - уже недалеко».