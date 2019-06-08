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Тренер сборной Черногории уволен за отказ от игры с Косовом

  • 8.06.2019, 19:02
Любиша Тумбакович

Двое футболистов команды отчислены.

Тренер сборной Черногории по футболу Любиша Тумбакович отправлен в отставку после отказа участвовать в матче против команды республики Косово. Двое футболистов команды отчислены. Об этом сообщает черногорская газета "Вести", передает svoboda.org.

В пятницу Тумбакович, его помощник Саша Янкович и двое игроков сербского происхождения, выступающие за белградскую "Црвену Звезду", отказались принимать участие в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года против Косова в Подгорице.

Федерация футбола Черногории назвала решение спортсменов "неприятным сюрпризом". По данным "Вестей", футболисты и тренер столкнулись с давлением со стороны радикальных группировок болельщиков. Они требовали отказаться от игры с командой страны, которую Сербия не признаёт.

66-летний Тумбакович – один из самых титулованных тренеров в сербском футболе. С белградским "Партизаном" он выиграл шесть чемпионских титулов и три национальных кубка.

Матч в пятницу в Подгорице завершился со счётом 1:1. Обе команды сохраняют шансы на выход на Евро.


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