К 2025 году Франция намерена перерабатывать 100% производимого пластика 8.06.2019, 19:20

Об этом заявил президент Франции.

Для защиты мировых океанов Франция намерена к 2025 году добиться полной переработки изделий из пластика, производимого в стране. Об этом заявил 8 июня президент Франции Эммануэль Макрон в Facebook, передает gordonua.com.

"В этот Всемирный день океанов я хотел бы подтвердить приверженность Франции делу защиты наших океанов и нашего биологического разнообразия. К 2025 году 100% производимого пластика будет перерабатываться", – подчеркнул он.

По данным ООН, если человечество не откажется от пластиковых бутылок, пакетов, посуды и косметики с пластиковыми микрочастицами, к 2050 году в Мировом океане пластика будет больше, чем рыбы.

По словам экологов, загрязнение из-за сбрасывания мусора в море приводит к деградации береговой и прибрежной зоны. 80% этого мусора – пластик, который накапливает в океане токсичные вещества.

По данным программы ООН по окружающей среде, ежегодно в океан попадает более восьми миллионов тонн пластиковых отходов. При этом нынешние объемы производства пластмассы в 20 раз превышают показатели 60-х годов прошлого века.