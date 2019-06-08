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Накануне матча Беларусь-Германия болельщики из четырех стран возложили венок к мемориалу «Тростенец»

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  • 8.06.2019, 19:29
Фото: gazetaby.com

Несколько десятков футбольных болельщиков почтили память жертв узников немецкого нацистского лагеря под Минском.

Несколько десятков футбольных болельщиков из Германии, Украины, России и Беларуси 7 июня возложили венок в мемориальном комплексе «Тростенец» под Минском, передает «Салiдарнасць».

Как отметил во время возложения венка Инго Петц, их инициатива будет помогать людям из разных стран сближаться, чтобы избегать трагедий в будущем.

Фото: gazetaby.com

Футбольные болельщики приехали на матч между сборными Беларуси и Германии (отборочный цикл чемпионата Европы-2020) – он состоится вечером 8 июня на стадионе «Борисов-Арена».


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