Парламент Молдовы назначил премьер-министра 8.06.2019, 19:37

Майя Санду

Фото: ЕРА

Депутаты парламента Молдовы проголосовали за назначение премьер-министром Майи Санду.

Об этом сказала спикер парламента Зинаида Гречаная, сообщает korrespondent.net со ссылкой на РИА Новости в субботу, 8 июня.

"Депутаты единогласно поддержали кандидата в премьеры Майю Санду, поздравляем ее с назначением", – отметила Гречаная.

Санду представила парламенту программу работы правительства и сообщила, что ее работа будет базироваться на трех приоритетах. Первый приоритет, по ее словам, это принятия закона по деолигархизации. Второй приоритет – выведение страны из изоляции и восстановление экономики, возвращение доверия партнеров и финансирования из внешних источников для проведения реформ и социальной политики. Третий – улучшение благосостояния граждан.

Санду также представила свою команду. МВД возглавит сопредседатель блока ACUM Андрей Нэстасе, министром экономики и инфраструктуры станет Вадим Брынзан, министром образования, науки и культуры – Лилиана Николаеску-Онофрей, министром юстиции – Станислав Павловский, министром здравоохранения, труда и социальной защиты – Алла Немеренко.

Вице-премьером по вопросам реинтеграции станет Василий Шова, министром обороны – Павел Войку, министром иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску, министром финансов Наталия Гаврилица, министром сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды – Джеорджета Минку.

Накануне Конституционный суд Молдовы обязал президента Игоря Додона распустить парламент, который в течение трех месяцев не смог утвердить правительство. После этого сторонники Демократической партии Молдовы устроили митинг протеста в центре Кишинева. Они требовали создания парламентской коалиции, выступая против проведения досрочных парламентских выборов.

В свою очередь парламент Молдовы собрался в субботу на заседание и избрал спикером председателя Партии социалистов Зинаиду Гречаную.