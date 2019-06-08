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Завтра в Беларуси уменьшатся цены на некоторые виды топлива

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  • 8.06.2019, 20:02
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Дизель и АИ-95 подешевеют на 1 копейку.

Розничные цены на некоторые виды моторного топлива на белорусских АЗС с 9 июня 2019 года уменьшаются на 1 копейку. Об этом сообщила пресс-служба «Белнефтехима».

В частности, стоимость бензина АИ-95 и дизельного топлива ДТ составит 1,68 рубля. Цена бензинов АИ-92 и АИ-98 останется без изменений.

Уменьшение цены произошло в связи со снижением в течение прошедшей недели цен на нефть, поставляемую на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.

Напомним, ранее в «Белнефтехиме» уже намекали на то, что стоимость топлива при сохранении установившихся в конце мая цен на нефть может снизиться.


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