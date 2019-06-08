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Организаторы марша в Гонконге пообещали вывести на улицу 500 тысяч участников

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  • 8.06.2019, 20:05
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Участники акции против экстрадиции подозреваемых в Китай
Фото: Reuters

В воскресенье они будут протестовать против судебной реформы.

Организаторы марша против судебной реформы в Гонконге пообещали вывести на улицу как минимум 500 тысяч участников. В воскресенье они будут протестовать против законопроекта, позволяющего экстрадировать подозреваемых из мегаполиса в материковый Китай, сообщает svoboda.org со ссылкой на агентство Reuters.

В Гонконге сохраняется независимая судебная система, оставленная в городе после управления британской администрацией. В среду в Законодательном совете города начнутся дебаты о принятии закона, позволяющего судить горожан на материковом Китае.

Это предложение вызывает беспокойство у правозащитных групп, средств массовой информации, корпоративных юристов и бизнесменов несмотря на обещания городских властей не выдавать в Китай граждан, столкнувшихся с политическим или религиозным преследованием, или тех, кому угрожает смертная казнь.

Против принятия законопроекта высказался госсекретарь США Майк Помпео. Дипломатические представители 11 стран Евросоюза встретились с главой Гонконга Кэрри Лам, чтобы выразить ей свой протест против планируемых поправок.


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