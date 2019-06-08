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Беларусь – Германия: коэффициент на победу белорусов достигает 17

  • 8.06.2019, 20:55

Матч Беларусь - Германия начнется в 21.45 по белорусскому времени.

Сегодня сборная Беларуси матчем с Германией продолжит выступление в квалификационном раунде Евро-2020, передает «Трибуна».

Начало встречи в 21.45 по белорусскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5».

Букмекерские конторы выставили следующие котировки на матч:

БКБеларусьНичьяГермания
Марафон 17,00 7,70 1,20
Пари-Матч 16,50 7,20 1,20
Фавбет 17,00 7,00 1,20
Макслайн 13,12 6,17 1,21


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