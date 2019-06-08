Беларусь – Германия: коэффициент на победу белорусов достигает 17 8.06.2019, 20:55

Матч Беларусь - Германия начнется в 21.45 по белорусскому времени.

Сегодня сборная Беларуси матчем с Германией продолжит выступление в квалификационном раунде Евро-2020, передает «Трибуна».

Начало встречи в 21.45 по белорусскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5».

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