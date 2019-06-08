Беларусь – Германия: коэффициент на победу белорусов достигает 17
- 8.06.2019, 20:55
Матч Беларусь - Германия начнется в 21.45 по белорусскому времени.
Сегодня сборная Беларуси матчем с Германией продолжит выступление в квалификационном раунде Евро-2020, передает «Трибуна».
Начало встречи в 21.45 по белорусскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5».
Букмекерские конторы выставили следующие котировки на матч:
|БК
|Беларусь
|Ничья
|Германия
|Марафон
|17,00
|7,70
|1,20
|Пари-Матч
|16,50
|7,20
|1,20
|Фавбет
|17,00
|7,00
|1,20
|Макслайн
|13,12
|6,17
|1,21