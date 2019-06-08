Паводок принес в Столинский район украинских сазанов до 10 кг весом 3 8.06.2019, 21:05

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Пойма реки Горынь сегодня идеальное место для нереста рыбы

В последнее время на Столинщине только и разговоров, что о сазанах.

В Столинском районе на мелководье замечены сазаны весом в 5−10 килограммов. Рыба на Полесье прибыла из Украины, сообщает «Медиа-Полесье».

В последнее время на Столинщине только и разговоров, что о сазанах. По словам рыбаков, после того как в Украине выпали обильные осадки, в тамошних водоемах резко повысился уровень воды. В одном из украинских рыбхозов не выдержала защитная дамба — и рыба через образовавшуюся брешь ушла в реку, а оттуда с паводком пришла и в Столинский район.

У сазанов сейчас как раз период нереста. Крупных особей весом в 5−10 килограммов наблюдают в пойме реки Горынь.

Жители деревни Рубель уверяют, что видели сазанов даже на залитой водой грунтовой дороге между населенными пунктами Бережное и Рубель.