Межпарламентская ассамблея Украина-Польша-Литва создала новый комитет

Межпарламентская ассамблея Украина-Польша-Литва создала новый комитет1
- 8.06.2019, 21:48
Решение о создании комитета по вопросам безопасности было принято единогласно в Киеве.
Межпарламентская ассамблея Украина-Польша-Литва на X сессии в Киеве создала еще один комитет в рамках МПА - по вопросам сотрудничества в сфере безопасности.
Соответствующее решение было принято единогласно, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу аппарата Верховной Рады.
Председатель Верховной рады Андрей Парубий отметил, что создание нового комитета позволит более эффективно отвечать на совместные вызовы, стоящие перед Украиной, Польшей и Литвой.
"Собственно, наличие Комитета безопасности позволит и нашим депутатам, и нашим парламентам между собой координировать наши действия в широком вопросе безопасности", - сказал Парубий.
По его словам, это касается не только милитарной безопасности.
"Это касается и безопасности информационной и кибербезопасности, и гуманитарной безопасности, и энергетической безопасности. Координация и сочетание наших усилий в этом направлении, выработка общей стратегии представляется весьма важными для нашей совместной работы. Поэтому было предложено внести изменения в Устав, которыми рекомендуется увеличить количество парламентариев МПА до 12 от каждой страны и также принять решение о создании дополнительного комитета", - добавил он.
X сессия МПА в субботу завершила свою работу в Киеве. Парубий сообщил, что следующая сессия МПА состоится в 2020 году в Польше.