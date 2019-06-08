Межпарламентская ассамблея Украина-Польша-Литва создала новый комитет 1 8.06.2019, 21:48

Решение о создании комитета по вопросам безопасности было принято единогласно в Киеве.

Межпарламентская ассамблея Украина-Польша-Литва на X сессии в Киеве создала еще один комитет в рамках МПА - по вопросам сотрудничества в сфере безопасности.

Соответствующее решение было принято единогласно, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу аппарата Верховной Рады.

Председатель Верховной рады Андрей Парубий отметил, что создание нового комитета позволит более эффективно отвечать на совместные вызовы, стоящие перед Украиной, Польшей и Литвой.

"Собственно, наличие Комитета безопасности позволит и нашим депутатам, и нашим парламентам между собой координировать наши действия в широком вопросе безопасности", - сказал Парубий.

По его словам, это касается не только милитарной безопасности.

"Это касается и безопасности информационной и кибербезопасности, и гуманитарной безопасности, и энергетической безопасности. Координация и сочетание наших усилий в этом направлении, выработка общей стратегии представляется весьма важными для нашей совместной работы. Поэтому было предложено внести изменения в Устав, которыми рекомендуется увеличить количество парламентариев МПА до 12 от каждой страны и также принять решение о создании дополнительного комитета", - добавил он.

X сессия МПА в субботу завершила свою работу в Киеве. Парубий сообщил, что следующая сессия МПА состоится в 2020 году в Польше.