Станислав Шушкевич посвятил свою книгу молодежи, которая приведет Беларусь в Европу 8.06.2019, 22:25

СТАНИСЛАВ ШУШКЕВИЧ

ФОТО: CHARTER97.ORG/ИВАН МЕЖУЙ

Первый руководитель независимой Беларуси презентовал свою книгу.

С воспоминаниями о прошлом, с мыслью о будущем. Первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич встретился с преданными читателями и презентовал книгу «Моя жизнь, крах и воскрешение СССР. 25 лет спустя». Издание состоит из многочисленных эссе первого руководителя независимой Беларуси:

«О человеческом достоинстве, о человеческой подлости. И о том, что добро должно взять верх над всем».

Книга дополнена фотографиями, которые Станислав Шушкевич делал с 1946 года. На пятистах страницах размещены 300 фото, пишет «Белсат».

Помимо биографии автора, посетителей интересовали исторические события. Прежде всего, 8 декабря 1991 года, когда Станислав Шушкевич как председатель Верховного Совета Беларуси подписывал акт о юридическом конце СССР. Участники встречи говорят:

«Многие страны были против того, чтобы Советский Союз в один момент так развалился, мотивируя тем, что начнется кровопролитие».

«Весь период здесь, сначала и до конца. Все красиво создано и оформлено, и все сделано. Спасибо ему большое».

Благодарят и вспоминают поколения старшие. Молодым же читателям приходится открывать для себя те недавние страницы истории, о которых, однако, в школе, много не узнаешь:

«Я родился в 1995-ом, когда Александр Григорьевич стал президентом. И, к сожалению, я не застал всех тех событий. Я не был их свидетелем. В этом и заключается интерес, чтобы из первых уст понять, как развивалась наша страна, и как мы до всего этого пришли».

«Эта книга для меня как исторический памятник, наверное. Тем более с личной подписью Станислава Шушкевича».

Издавать свои воспоминания первому руководителю независимой Беларуси пришлось за границей – в Украине. В нашей стране это пока невозможно. Но Станислав Шушкевич надеется, что светлое будущее есть и у Беларуси:

«У меня и написано на книжке: «Посвящено белорусской молодежи, которая приведет Беларусь в Европу». Я убежден, что только эти силы молодые решат большинство наших сложных вопросов».

Станислав Шушкевич отмечает: ему еще очень хочется рассказать что-то людям. А поэтому останавливаться он не думает и будет писать дальше. Только бы здоровье позволило.