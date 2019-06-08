Минские таксисты продолжают беспредельничать 6 8.06.2019, 21:57

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13 минут поездки обошлись бабушке с внучкой в 45 рублей 23 копейки.

На автовокзал «Центральный» из Санкт-Петербурга приехала бабушка с внучкой. Их никто не встретил (семья просто не успела к прибытию автобуса), а телефон, как назло, разрядился. Поэтому женщина приняла решение ехать домой на такси: с ней был ребенок, у них были тяжелые сумки. Подошли к ближайшему автомобилю с «шашечками». Уже догадались, чем закончилась эта поездка?

В редакцию Onliner обратилась читательница Арина. Она рассказала, что 6 июня ее мама и 10-летняя дочка приехали из Санкт-Петербурга на минский автовокзал на улице Бобруйской.

— Они прибыли раньше времени, муж не успел их встретить. А у мамы в дороге разрядился мобильный телефон — она не могла позвонить. Поэтому они были вынуждены добираться домой на такси, — пояснила Арина.

Телефон был разряжен, соответственно, вызвать такси через приложение или позвонив в диспетчерскую службу не было возможности. К тому же у бабушки с внучкой были тяжелые сумки. Поэтому они подошли к первому таксисту, которого увидели, — он находился на территории автовокзала, возле ограждений вдоль проезжей части. Женщина запомнила, что водитель был на автомобиле цвета серый металлик, в машине было три ряда сидений.

— Мама на такси не ездит и тарифов не знает. Она сказала таксисту, что у нее с собой только 10 рублей и ей нужно доехать на переулок Макаенка — это около 6 км. Водителя это не смутило, и он буквально усадил их в машину, не предупредив о реальной стоимости поездки, — говорит Арина.

Судя по чеку, время поездки составило 13 минут. Стоимость — 45 рублей 23 копейки. Для сравнения, билет из Минска до Питера и обратно обошелся ребенку в 48 рублей.

— Моей маме 72 года. Она обязательный человек, и понятно, что скандалить не будет. Поэтому она просто поднялась в квартиру, взяла деньги и расплатилась с таксистом. Потом, узнав о реальной стоимости такой поездки на такси, весь день проплакала, — рассказала Арина.

Наша читательница, узнав из чека название организации, занимающейся перевозками, связалась с ее руководством:

— Я разговаривала по телефону с учредителем, он признал, что стоимость поездки действительно была слишком большой. Он сразу понял, о каком таксисте идет речь, потому что, как я поняла, только этот водитель постоянно ждет клиентов на автовокзале. Что мне не понравилось, так это то, что руководитель всю вину спихивал на таксистов, дескать, бороться с ними невозможно, они сами устанавливают тарифы. А руководство — это люди с другой планеты, которые никак не могут повлиять на ситуацию. Тем не менее мне пообещали, что с водителем свяжутся и, возможно, половину уплаченных денег нам вернут на телефон. Весь день я ждала решения вопроса, но ничего так и не произошло. Вечером, когда я поинтересовалась, чего ожидать, мне сообщили, что с таксистом трудно говорить, он выдал моей маме чек и все сделал по закону — в общем, в компенсации мне отказали.

Женщина пояснила, что возмущена не столько суммой, сколько тем фактом, что ее маму не предупредили о том, сколько ей придется заплатить.

— Мама просто не знала, что вызвать такси и сесть в такси — это совершенно разные цены. Я понимаю, что все по закону. Но почему они не могут озвучивать стоимость поездки заранее, чтобы человек знал, на что соглашается? Ведь водитель видел, что в машину садится пожилая женщина с ребенком, — говорит Арина.

Комментарий перевозчика

Корреспондент Onliner связался с компанией «Листакс». Андрей, который представился соучредителем и с которым о своей проблеме беседовала наша читательница, согласился прокомментировать ситуацию.

— Дело в том, что эти водители — с ними тяжело работать. Есть те, кто работает нормально, адекватно принимает заказы. А есть те, кто берет от борта, они ждут клиентов возле аэропорта, вокзала, «Замка». У них вбиты свои тарифы, которые они запрограммировали. Как правило, в Минске люди знают, что от борта цена выше, — пояснил собеседник. — В сложившейся ситуации я прекрасно понимаю эту женщину. У меня тоже есть бабушка, есть ребенок — мне тоже было бы на ее месте очень обидно и неприятно. С водителем мы провели беседу, но он говорит, что выбил чек, а исходя из чека он платит налог. Чисто по-человечески эти деньги могу вернуть клиенту даже я сам от лица организации. Но мне же таксист их не вернет. И это уже чистая благотворительность: если за каждого водителя выплачивать компенсацию, то на это вся моя зарплата уйдет. С ними бороться очень тяжело, им ничего не докажешь, они видят только свои деньги.

В ходе разговора с журналистом Андрей подчеркнул, что вопрос еще не закрыт и с водителем будет проведена беседа с целью поиска приемлемого выхода из этой ситуации.

— Мне самому неприятны ни сами эти истории, ни статьи, которые публикуются о таких случаях. Я очень злой от того, что такое происходит. Одно дело, когда зарабатывают на богатых людях, которые садятся в машину, размахивая деньгами. Но речь о бабушке с ребенком! Некрасивая ситуация — я это прекрасно понимаю. Для страны важно иметь компании, которые бы учитывали вот эти стороны жизни, — сказал Андрей.

Позднее, в течение того же дня, у соучредителя состоялась еще одна беседа с таксистом. После нее собеседник дополнил свой комментарий.

— Этого водителя я знаю очень хорошо и давно, он адекватный человек. Мы с ним пообщались, уточнили ситуацию. Да, бабушка спрашивала, сколько будет стоить поездка, сказала, что у нее 10 рублей. Но таксист утверждает, что предупредил, что за 10 рублей она не заедет. Тем не менее пассажиры сели в машину. Кому верить в этой ситуации? Каждый отстаивает свою позицию. Более того, водитель сказал, что даже счетчик выключил заранее, иначе поездка стоила бы 60 рублей, — отметил Андрей.

По его словам, конфликт пытались загладить, предложив клиенту еще одну, на этот раз бесплатную поездку на такси.

— Арина мне написала, что ей ничего теперь от нас не нужно: ни от меня, ни от водителя, и что поездку никто не предлагал. Но я верю таксисту — он адекватный, взрослый человек. Разбираться дальше в этом споре мне не хочется. Считаю, что со своей стороны мы сделали все. Что еще мы можем сделать — я не знаю, — добавил Андрей.

Правила игры

Пункт 169 постановления Совета министров Республики Беларусь «О некоторых вопросах автоперевозок пассажиров» определяет, что размер платы за посадку устанавливается автомобильным перевозчиком исходя из его затрат, связанных с выполнением посадки и высадки пассажиров, укладки и выгрузки багажа и ручной клади. Размер платы при этом определяется по таксометру. То есть таксист в любом случае обязан предоставить чек по завершении поездки.

Чтобы не оказаться в ситуации, когда за поездку придется платить намного больше обычного, нужно помнить:

заказывая машину не через диспетчера или мобильное приложение, вы пользуетесь услугами предпринимателя, который в соответствии с законодательством сам устанавливает тарифы. После того как пассажир по умолчанию принял эти условия, согласившись на поездку, ему будет крайне затруднительно оспорить итоговую сумму;

то, что водитель включает таксометр, не должно заставить пассажира потерять бдительность. Можно потребовать, чтобы таксист проинформировал о действующих тарифах, предоставил информацию о них в письменном виде. Таксометр работает в соответствии с заданными параметрами, которые могут существенно отличаться от тех, к которым вы привыкли, вызывая такси через диспетчера;

если во время поездки нет возможности видеть счетчик таксометра — это тревожный сигнал. Попросите водителя отодвинуть чековую ленту, если она мешает. Пассажир вправе видеть, сколько стоит его поездка.

Есть и еще один совет, который дал нашим читателям человек, работающий таксистом в Минске:

— Самое лучшее для пассажира при таких правилах игры — сразу договариваться на конкретную сумму. Все же представляют, сколько стоит их поездка. Ну накиньте немного в крайнем случае, если нет времени звонить диспетчеру. Но настаивайте на своей сумме. У нас привыкли, что ехать по счетчику — это гарантия того, что не обманут. Не обманут — вам дадут чек, не беспокойтесь. Но вы же не знаете, какие тарифы у этого водителя. Поэтому оговаривайте стоимость с точностью до рубля.