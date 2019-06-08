Вакарчук назвал ключевые миссии партии «Голос» в Раде 8.06.2019, 22:03

Святослав Вакарчук

В Киеве завершился съезд партии «Голос», принято пять решений.

Официальная часть съезда партии «Голос», проходившая в помещении Национального музея истории Украины, завершилась принятием членами политсилы пяти протокольных решений, передает «Новое время».

Среди них — решения об участии партии в парламентских выборах 2019 года, об утверждении программы партии, об утверждении избирательного списка кандидатов в народные депутаты Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

После этого члены «Голоса» проголосовали за утвержденный избирательный список. В завершение события было принято решение об оглашении перерыва в заседании партии и поручении главе партии и ее руководящим органам созвать следующий этап съезда в случае необходимости.

Ключевыми вещами партии «Голос» после прохождения в Верховную Раду Украины будут кардинальное обновление судебной системы и отстранение олигархов от политики.

«Это две ключевые миссии, которые нужно делать немедленно. С нашей командой мы создадим законопроекты, возможно — несколько», — пояснил Святослав Вакарчук.

Вакарчук также добавил, что не нужно забывать про реформу здравоохранения, которую нужно продолжать и которая еще требует большой поддержки.

«Мы также не должны забывать о том, что Украина хочет стать восточноевропейским тигром, а для этого нам нужны сильные наука, культура и инновации», — добавил лидер партии.

Он также заявил, что нужно помнить, что идет война, «и у нас есть оккупированные территории Донбасса и аннексированный Крым».

«И мы не отдадим ни одного метра квадратного нашей территории никому. И мы должны наконец повернуться лицом к временно перемещенным лицам и к тем, кто пересекает линию разграничения», — сказал Вакарчук.

Он также отметил, что нельзя изменить украинскую политику, не изменив правила внутри Рады.

«Наша команда работает над тем, как улучшить и упростить работу парламента и открыть ее народу Украины», — резюмировал Вакарчук.

Напомним, 16 мая Вакарчук объявил, что идет на парламентские выборы, представив свою партию «Голос».

По его словам, партия «Голос» идет в парламент, чтобы «уничтожить старую политику и создавать политику новую».