Сборная Беларуси проиграла Германии со счетом 0:2
- 8.06.2019, 23:36
Голами за немецкую сборную отметились Сане и Ройс.
8 июня в Борисвое прошел очередной матч квалификации чемпионата Европы-2020. Встреча началась в 21.45, сообщает "Прессбол".
БЕЛАРУСЬ — ГЕРМАНИЯ — 0:2
БОРИСОВ. "Борисов-Арена". 8 июня. Начало — 21.45.
СУДЬИ — Срджан Йованович, Урош Стойкович, Милан Михайлович (все — Сербия).
БЕЛАРУСЬ: Гутор — Шитов, Наумов, Мартынович (к), Поляков — Маевский, Драгун — Ковалев (Гордейчук, 69), Громыко (Корзун, 57), М.Володько — Лаптев (Скавыш, 63).
Запасные: Климович, Павлюченко, Волков, Шикавка, Кисляк, Веретило, Печенин, Стасевич, Нехайчик.
ГЕРМАНИЯ: Нойер (к) — Та, Гинтер, Зюле, Н.Шульц — Клостерманн, Гюндоган (Горетцка, 81) — Гнабри (Дракслер, 71), Киммих, Сане — Ройс (Брандт, 76).
Запасные: Трапп, Ульрайх, Керер, Хектор, Вернер, Хальстенберг, Штарк, Хавертц.
ГОЛ: 0:1 — Сане (12). 0:2 — Ройс (62).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Шитов (77).