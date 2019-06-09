Что скрывают от общественности руководство Беларуси и России? 7 Валерий Карбалевич

9.06.2019, 8:08

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ВАЛЕРИЙ КАРБАЛЕВИЧ

Правды ждать осталось недолго .

Уже почти три месяца официальные Минск и Москва в глубокой секретности обмениваются документами о перспективах двусторонних отношений. Но содержание этих посланий является тайной. Обе стороны их всячески скрывают от общественности, даже от «депутатов».

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил: «Придет время, и все обо всем узнают. Сейчас идет рутинная работа». Нечто подобное говорил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров: «Когда идут переговоры, то переговорщики каждый день не выходят на публику и не рассказывают, кто кому чего предложил».

Однако проблема в том, что назвать «рутинной работой» ситуацию, когда на кону судьба государственности, не приходится. Тем более, когда российские официальные лица сознательно напускают тумана, говорят не всю правду или совсем неправду, стараются скрыть свои истинные планы.

Хитрость российской стороны

Вот, например, Владимир Путин 7 июня на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, рассуждая о белорусско-российских отношениях, заявил: «Сегодня нет никаких оснований для государственного объединения, у нас нет таких планов, целей нет». И при этом добавил, что речь идет всего лишь о строительстве «союзного государства» России и Беларуси.

Но хитрость или подвох российского президента заключается в том, что реализация договора о создании «союзного государства» как раз и означает государственное объединение. Ведь там речь идет о создании единых органов власти, принятии «конституционного акта союзного государства», переходе к единой валюте. А это и есть объединение, точнее, даже, поглощение Беларуси Россией.

Поэтому такие объяснения, как и оптимистично-бодрые заявления премьер-министра Беларуси Сергея Румаса (позиции сторон совпадают на 70%) только добавляют недоверия.

Что скрыто за хитрыми заявлениями

Заявления российских и белорусских членов правительства на полях Петербургского экономического форума 8 июня хотя не прояснили ситуацию, но позволили увидеть какие-то контуры переговоров.

Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал, что вопрос о единой валюте активно обсуждается, причем, как можно понять, уже в практической плоскости: «Как это делать, в какие сроки это делать». Интересно, что информацию об этом дает российская сторона, белорусские правительственные чиновники это как раз пытаются скрывать. Ведь переход Беларуси на российские деньги автоматически ведет к единой денежно-кредитной политике, налоговой политике, макроэкономической политике.

То есть, лишившись своих денег, Беларусь теряет возможность проведения самостоятельной экономической политики. Без собственных денег зависимость Беларуси от Москвы будет примерно такой, как в любой российской губернии.

Обе стороны отмечают, что все проблемные вопросы должны решаться в пакете. Но выясняется, что у Минска и Москвы разные пакеты.

Разница в позициях сторон

Первый вице-премьер РФ Антон Силуанов заявил, что пока не будут решены вопросы интеграции, не имеет смысла «выдергивать» вопросы компенсации за убытки от налогового маневра или вопросы кредитования Беларуси. То есть, сначала объединение двух государств и только потом продолжение субсидий белорусской экономике.

А вот министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой этот пакет трактует иначе. По его словам, вопросы компенсации за налоговый маневр должны рассматриваться в энергетическом пакете, в контексте формирования единых рынков газа, нефти и нефтепродуктов, и рынка электроэнергии. Надо понимать, речь идет о документах ЕАЭС, согласно которым Россия обязалась не ухудшать условия поставок энергоресурсов в Беларусь.

По-другому Дмитрий Крутой видит и проблему единой валюты: «В самом союзном договоре написано, что в условиях создания единого экономического пространства по всем направлениям уже финалом становится единая валюта». То есть, сначала беспрепятственного поставки белорусской продукции на российский рынок, импорт нефти и газа по внутренним ценам РФ, и только потом поговорим о единой валюте.

Правды ждать недолго

И еще. 15 Июня Москве встречаются министры, 20 июня - премьер-министры Беларуси и России. По результатам этих переговоров и должен появиться документ о перспективах интеграции. Ждать осталось недолго.

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»