В Казахстане начались внеочередные выборы президента 2 9.06.2019, 8:09

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На должность претендуют семь кандидатов.

В Казахстане в воскресенье, 9 июня, началось голосование на внеочередных выборах главы государства. Большинство избирательных участков в стране открылись в 7.00 утра (4.00 по Минску) и закроются в 20.00 по местному времени, сообщает dw.com.

В окончательный список вошли 7 кандидатов, среди которых - исполняющий обязанности главы государства Касым-Жомарт Токаев, депутаты Дания Еспаева и Жамбыл Ахметбеков, оппозиционный политик Амиржан Косанов, представитель профсоюзов Амангельды Таспихов, писатель Садыбек Тугел и представитель агросектора Толеутай Рахимбеков.

Президента республики избирают на пять лет в ходе всеобщего прямого голосования. Глава государства имеет право занимать свой пост не более двух сроков подряд. Если в день выборов ни один из кандидатов не наберет более 50 процентов голосов, то будет назначен второй тур. В нем могут участвовать два кандидата, набравшие больше всего голосов.

Нурсултан Назарбаев остался председателем партии "Нур Отан"

9 апреля и.о. главы республики Касым-Жомарт Токаев назвал дату проведения досрочных выборов президента Казахстана. Токаев получил полномочия главы государства в середине марта - после заявления Нурсултана Назарбаева о своем решении уйти в отставку. При этом Назарбаев остался на посту главы Совета безопасности страны, члена Конституционного совета Казахстана и председателя правящей партии "Нур Отан".