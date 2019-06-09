Юрий Ковалев: Хотели показать немцам, кто в доме хозяин
- 9.06.2019, 8:17
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Белорусский полузащитник прокомментировал курьезный эпизод со своим участием в матче с Германией.
Футболист сборной Беларуси Юрий Ковалев прокомментировал курьезный эпизод со своим участием в матче с Германией и рассказал, что надломило нашу сборную на старте встречи, сообщает tut.by.
— Вначале поединка мы играли неплохо, а потом сели в оборону — нас заставили сесть в оборону. Хотели с самого начала показать немцам, кто в доме хозяин, но не получилось.
— Первый гол обескуражил?
— Да, после первого пропущенного мяча всегда сложно перестроиться. Это надломило психологически.
— Сборная давно не играла в три центральных. Насколько было непривычно и оправдалась ли эта тактика?
— Непривычно не было, потому что мы наигрывали эту схему. Играли в три центральных, чтобы перекрыть все зоны, не оставить пространства за спиной, ведь команда Германии очень хорошая.
— Был в шоке, когда Нойер тебя отвозил на линии?
— Да. Честно, не ожидал.
— Проигрывать в борьбе Нойеру не стыдно?
— Конечно, стыдно. Я должен был отбирать мяч.
— По самоотдаче получился один из лучших матчей за сборную. Согласишься?
— Ну да, мы очень серьезно настраивались и хотели победить. Хочется обыгрывать таких грандов, как Германия. Это всегда приятно.
— Чувствуешь ноги после такого тяжелого матча?
— Сейчас нет, но завтра восстановимся. Все должно быть нормально к игре с Северной Ирландией.