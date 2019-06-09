Российского журналиста Ивана Голунова отправили под домашний арест 1 9.06.2019, 8:20

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Иван Голунов

Поддержать его у здания суда собрались сотни людей.

Журналист «Медузы» Иван Голунов, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, помещен под домашний арест на два месяца. Такое решение вынес Никулинский районный суд Москвы, передает корреспондент РБК .

Таким образом суд не удовлетворил ходатайство следствия, которое настаивало на аресте журналиста.

Согласно условиям домашнего ареста, Голунову запрещено пользоваться средствами связи за исключением экстренных вызовов и поддерживать контакт с другими лицами, проходящими по делу. Журналисту разрешено общение только с кругом близких родственников и адвокатами. Покидать помещение, где он отбывает домашний арест, Голунову запрещено.

Как передает корреспондент РБК, решение судьи толпа, собравшаяся у здания суда встретила овациями и криками поддержки. Люди скандировали: «Иван! Иван!».

«Конечно, мы рады. Мы считаем, что это результат невероятной кампании поддержки. Мы верим, что нам удастся полностью прекратить это преследование», — заявил РБК главный редактор Meduza Иван Колпаков, комментируя решение суда.

На суде защита журналиста настаивала, что следователь оформил процессуальное задержание Голунова с нарушением закона — спустя более чем три часа после фактического задержания — и просила отказать в удовлетворении ходатайства об аресте. Также адвокаты Голунова попросили у судьи время для ознакомления с материалами уголовного дела, однако в просьбе им было отказано.

Адвокат Ольга Динзе попросила приобщить к делу положительные характеристики Голунова от Forbes, «Медузы», «Ведомостей», «Эха Москвы», РБК, Профсоюза журналистов, а также от участкового.

Следователь, настаивая на заключении журналиста в СИЗО, утверждал, что тот не проживает по месту регистрации, и по данным следствия употребляет наркотики. Позицию следствия поддержал прокурор.

Иван Голунов, выступая в зале суда, заявил, что перед арестом ему поступали угрозы из-за расследования о похоронном бизнесе. В этом расследовании говорилось о связях силовиков из управления ФСБ по Москве и Московской области с этим бизнесом. Он также напомнил, что после серии текстов в Daily Storm на эту же тему в издании прошли обыски.

Голунова задержали 6 июня на Цветном бульваре в центре Москвы. Полиция сообщила, при себе у него было пять свертков с порошком, еще несколько свертков и весы позднее нашли при обыске в его квартире. Речь, по данным полиции, идет о запрещенных веществах: 4 г мефедрона и 5 г кокаина.

8 июня журналисту предъявили обвинение по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере). Статья предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.

Голунов не признает своей вины. Он называет происходящее провокацией и уверяет, что наркотики ему подбросили.

«Я не считаю себя виновным и готов это доказывать», — заявил журналист в суде, подчеркнув, что никогда не употреблял наркотики.