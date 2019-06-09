Святослав Вакарчук: Партия «Голос» идет в политику всерьез и надолго 1 9.06.2019, 8:47

Партия будет добиваться реальных перемен в Украине.

Партия "Голос" идет в политику всерьез и надолго, она будет деллегировать своих представителей в исполнительную власть.

Об этом в ходе съезда заявил лидер партии Святослав Вакарчук, передает "ДС".

"Мы идем в политику всерьез и надолго, и будем там столько, сколько нужно времени, чтобы изменения произошли", - заявил он.

Кроме того, он добавил, что партия готова делегировать своих людей в исполнительную власть, а также пойдет на местные выборы.

"Мы будем идти дальше и дальше. Создавать мощное движение. Когда нас всех уже не будет на земле партия "Голос" будет существовать и строить будущее Украины", - заявил Святослав Вакарчук.