Максим Винярский: Вместе мы Беларусь, а значит можем только победить 9.06.2019, 8:50

На победной баррикаде окажутся те, кто выходил на протесты все эти годы.

Об этом в «Фейсбукe» написал один из координаторов гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский:

«Вчера с коллегой сидели в одном минском кафе обсуждая организационные вопросы. Подошла работница, поздоровалась, поблагодарила за «то, что вы делаете» и пожелала успеха. Бывшая сотрудница Академии Наук, сегодня она работает в совсем другой сфере, но продолжает поддерживать тех, кто борется за свободу.

Наверное, такие случайные разговоры с незнакомыми людьми (а этот случай - далеко не единственный) больше всего другого придают уверенности в победе. У нас нет права подвести тех, кто был на передовой до нас, кто сейчас верит и поддерживает.

И я вижу перед собой ту, победную «баррикаду», на ней плечом к плечу стоят те, кто выходил на протесты все эти 30 лет, мы и те, кто еще только присоединится к нам. Все вместе мы есть Беларусь - а значит проиграть не имеем права. Можем только победить».