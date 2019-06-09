Назван самый полезный для сердца напиток 2 9.06.2019, 8:55

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В жару следить за здоровьем сердца и сосудов особенно необходимо.

Употребление несоленого томатного сока снижает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. К такому выводу пришли ученые из Токийского медико-стоматологического университета, сообщает MedicalXpress (перевод – ria.ru).

Научная группа провела эксперимент с участием 184 мужчин и 297 женщин. В течение года они употребляли напиток в неограниченном количестве. В конце исследования специалисты проверили состояние сердца и сосудов пациентов.

Выяснилось, что у 94 участников с артериальной гипертензией или предгипертонией значительно снизилось кровяное давление. Кроме того, у 125 добровольцев с высоким уровнем холестерина его показатели уменьшились. Полученный эффект в равной степени наблюдался у мужчин и женщин, а также у различных возрастных групп.

"Насколько нам известно, наша работа является первым исследованием, изучающим влияние употребления томатов или томатных продуктов на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в течение года и в широком возрастном диапазоне", — пишут ученые.