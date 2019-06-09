Леонид Заико: А что вводить? Этот деревянный российский рубль?1
- 9.06.2019, 9:21
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Белорусы возмущены переговорами властей с РФ о создании единой валюты.
О переговорах по введению единой валюты для Беларуси и РФ заявил глава Минэкономразвития России Максим Орешкин на полях Международного экономического форума в Санкт-Петербурге, сообщает «Белсат».
«Вопрос единых валют – это вопрос центральных банков. Центробанки и в России, и в Беларуси независимы от правительства, на правительственном уровне это не будет решаться и обсуждаться. Это, конечно же, уровень обсуждения для президента».
Однако сколько руководители стран уже ни встречались, позиции в отдельных направлениях интеграции по-прежнему расходятся, рассказал журналистам министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой. В первую очередь это касается энергетики и банковского сектора. Какой видят в правительстве России и Беларуси единую валюту, вопрос пока остается открытым.
Леонид Заико, экономист, центр «Стратегия»: «А что вводить? Если за доллар – 60 рублей! Что вводить? Этот деревянный российский рубль? О чем говорить?!».
А вот с социальным блоком, промышленностью и финансовым рынком намного проще, отметил министр Дмитрий Крутой. В общем же обновленную программу углубления в российские объятия должны презентовать до 21-го июня, а основные действия планируют реализовать до 2022-2023-го года. Появится ли до тех пор единая валюта?
Валерий Корбалевич, политолог: «При переходе на российский рубль Беларусь в степени независимости будет мало отличаться от субъекта РФ. Потому что экономическая политика и деньги будут решаться в Москве».
А потому Москва не перестает ставить Минску старые ультиматумы. По словам вице-министра России Антона Силуанова, пока не будут решены вопросы об интеграции, не имеет смысла, цитата, «вытягивать» вопросы компенсации за убытки от налогового маневра. И даже намекать на новые кредиты.
Валерий Корбалевич, политолог: «Мы должны 40 миллиардов долларов. 4 тысячи долларов на каждого белоруса. Которые мы набирали последние 12 лет. Поэтому давайте об этом думать, прежде чем рассуждать о том, как урегулировать вопросы с Москвой».
В свою очередь Владимир Путин, выступая накануне на пленарном заседании экономического форума в Петербурге, успокаивал наших сограждан политическими заявлениями:
«Сегодня нет никаких условий для государственного объединения. У нас нет таких планов и целей. У нас есть план строительства так называемого «союзного государства». Я уверен, что наши люди в этом заинтересованы».
Заинтересованы ли белорусы в единой валюте в рамках строительства «союзного государства», мы спросили у жителей Могилева.
Жители Могилева:
«Мы независимый народ, а раз государство свое, то и валюта должна быть своя».
«Каждая страна должна иметь свою валюту. Плюс Конституцию, флаг и независимость государства».
Однако пока вопрос независимости – самый актуальный в этих переговорах, потому что…
«Наверное, это наша вина, что мы мало даем информации в СМИ и общественности, если бы мы это делали полноценно, не было бы никаких слухов».