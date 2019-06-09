Леонид Заико: А что вводить? Этот деревянный российский рубль? 1 9.06.2019, 9:21

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ЛЕОНИД ЗАИКО

Белорусы возмущены переговорами властей с РФ о создании единой валюты.

О переговорах по введению единой валюты для Беларуси и РФ заявил глава Минэкономразвития России Максим Орешкин на полях Международного экономического форума в Санкт-Петербурге, сообщает «Белсат».

«Вопрос единых валют – это вопрос центральных банков. Центробанки и в России, и в Беларуси независимы от правительства, на правительственном уровне это не будет решаться и обсуждаться. Это, конечно же, уровень обсуждения для президента».

Однако сколько руководители стран уже ни встречались, позиции в отдельных направлениях интеграции по-прежнему расходятся, рассказал журналистам министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой. В первую очередь это касается энергетики и банковского сектора. Какой видят в правительстве России и Беларуси единую валюту, вопрос пока остается открытым.

Леонид Заико, экономист, центр «Стратегия»: «А что вводить? Если за доллар – 60 рублей! Что вводить? Этот деревянный российский рубль? О чем говорить?!».

А вот с социальным блоком, промышленностью и финансовым рынком намного проще, отметил министр Дмитрий Крутой. В общем же обновленную программу углубления в российские объятия должны презентовать до 21-го июня, а основные действия планируют реализовать до 2022-2023-го года. Появится ли до тех пор единая валюта?

Валерий Корбалевич, политолог: «При переходе на российский рубль Беларусь в степени независимости будет мало отличаться от субъекта РФ. Потому что экономическая политика и деньги будут решаться в Москве».

А потому Москва не перестает ставить Минску старые ультиматумы. По словам вице-министра России Антона Силуанова, пока не будут решены вопросы об интеграции, не имеет смысла, цитата, «вытягивать» вопросы компенсации за убытки от налогового маневра. И даже намекать на новые кредиты.

Валерий Корбалевич, политолог: «Мы должны 40 миллиардов долларов. 4 тысячи долларов на каждого белоруса. Которые мы набирали последние 12 лет. Поэтому давайте об этом думать, прежде чем рассуждать о том, как урегулировать вопросы с Москвой».

В свою очередь Владимир Путин, выступая накануне на пленарном заседании экономического форума в Петербурге, успокаивал наших сограждан политическими заявлениями:

«Сегодня нет никаких условий для государственного объединения. У нас нет таких планов и целей. У нас есть план строительства так называемого «союзного государства». Я уверен, что наши люди в этом заинтересованы».

Заинтересованы ли белорусы в единой валюте в рамках строительства «союзного государства», мы спросили у жителей Могилева.

Жители Могилева:

«Мы независимый народ, а раз государство свое, то и валюта должна быть своя».

«Каждая страна должна иметь свою валюту. Плюс Конституцию, флаг и независимость государства».

Однако пока вопрос независимости – самый актуальный в этих переговорах, потому что…

«Наверное, это наша вина, что мы мало даем информации в СМИ и общественности, если бы мы это делали полноценно, не было бы никаких слухов».