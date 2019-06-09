Президент Албании объявил об отмене муниципальных выборов 9.06.2019, 9:26

Илир Мета

Премьер страны не согласился с решением.

Муниципальные выборы в Албании, намеченные на конец июня, отменены из-за необходимости снизить политическую напряженность в стране. Об этом заявил президент Илир Мета, передает агентство Associated Press (перевод – РБК).

По словам Меты, «нынешние обстоятельства не обеспечивают необходимых условий для проведения подлинных, демократических, представительных и всеобъемлющих выборов». Подробнее президент пообещал объяснить свое решение в понедельник., 10 июня.

Премьер Албании Эди Рама, выступая позднее на митинге, назвал неверным решение Меты. Он заявил, что выборы должны состояться 30 июня в соответствии с графиком, чтобы не допустить использования политического шантажа.

Как сообщает агентство, вечером 8 июня тысячи албанцев, которые поддерживают оппозицию, вышли на антиправительственный протест. В столице страны Тиране возле здания парламента протестующие кидали в полицейских петарды и коктейли Молотова. В ответ сотрудникам полиции пришлось применить слезоточивы газ и водометы.

Оппозиционные партии планировали бойкотировать муниципальные выборы и угрожали не допустить их проведения. Оппозиция во главе с правоцентристской Демократической партией обвиняет правительство в связях с организованной преступностью и в фальсификации голосов, а также требует отставки Рамы, назначения временного кабмина и проведения досрочных всеобщих выборов.

Правительство отрицает обвинения и утверждает, что протесты, начавшиеся в феврале, «подорвали имидж страны» в преддверие переговоров о возможном членстве Албании в ЕС.