Ползучий переворот в России Аркадий Дубнов

9.06.2019, 9:51

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Еще только «искрит», но уже начинается.

Все события последних недель, каждое из которых, казалось бы, не связаны между собой, но все до единого выглядят акцией устрашения и превентивного подавления возможного сопротивления и инакомыслия/инакодействия, — жесткие задержания протестующих в Питере, арест Майкла Калви, увольнение журналистов отдела политики «Коммерсанта», закрытие кафедры политологии в Высшей школе экономики и, наконец, демонстративно наглая и бессовестная провокация в отношении известного журналиста-расследователя Ивана Голунова — ничто иное как осуществление гибридного ползучего переворота в интересах тех властных и силовых структур, что обеспокоены потерей своих позиций в результате неминуемого транзита власти в России в ближайшие годы.

При том, что такой транзит вовсе не предполагает уход Путина из власти — напротив, пожизненное прощание Назарбаева с царскими полномочиями тому свидетельство — мы становимся свидетелями схватки вышеупомянутых структур, как, к примеру, в Питере, между Ковальчуками и Ротенбергами, за «своего» Путина.

Пожалуй, искрить еще только начинает…

Аркадий Дубнов