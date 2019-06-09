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«Бойкот!»: В Казахстане проходят протесты из-за «выборов» президента

  • 9.06.2019, 10:08

Первые уличные акции начались в Алматы и Астане.

В Казахстане начались протесты из-за «выборов» президента. Уличные начались в Алматы и Астане (новое название – Нур-Султан). Об этом в «Фейсбуке» сообщил оппозиционный политик, глава ДВК Казахстана Мухтар Аблязов.

В Алматы рядом с площадью Республики задержан репортер «Азаттыка» Петр Троценко, несмотря на наличие у него документов и редакционного задания. Он сообщил, что видел задержания там нескольких десятков человек. В настоящее время Петр Троценко едет в автозаке в отделение полиции. Находящиеся в одном автомобиле с ним люди (семь человек) говорят, что их скрутили после того, как они скандировали «Бойкот! Бостандық!»

Видеотрансляции с улиц Алматы и Астаны


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