Украинские военные заняли выгодные позиции на Светлодарской дуге 9.06.2019, 10:31

ВСУ провели успешную операцию.

Полк "Азов" провел успешные боевые действия на Донбассе, рассказал волонтер Юрий Мысягин, сообщает УНИАН.

По его словам, в результате этих действий были заняты новые позиции на Светлодарской дуге.

"Полк "Азов" некоторое время назад провёл успешные боевые действия, в результате которых были заняты новые передовые позиции на Светлодарской дуге. Именно по этим позициям враг наносил огонь своей артиллерией", - пишет волонтер на своей странице в Facebook.

Напомним, в ночь на 7 июня на окраине поселка Новолуганское Донецкой области мина калибра 122 мм попала в блиндаж. Во время обстрела погибли бойцы полка Азов Национальной гвардии - Дмитрий Пругло и Максим Олексюк.

Еще 11 бойцов пострадали. Позже в штабе Операции объединенных сил опровергли информацию о якобы запрете украинским военным вести огонь на предупреждение в случае угрозы жизни личного состава или мирного населения.