Немецкий игрок удивился, как много белорусов болело за сборную Германии 8 9.06.2019, 10:52

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Мануэль Нойер

Мануэль Нойер поделился своим наблюдением.

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер удивлен тем, что некоторые белорусские болельщики болеют за немецкую команду, пишет pressball.by

- Ты был удивлен тем, что так много людей поддерживало твою сборную?

- Да, конечно. Безусловно, это очень приятно, и это имеет огромное значение для нас, что столько людей скандировали "Германия", гнали нас вперед. Если честно, то это было неожиданно. Я заметил, что многие болельщики были не немцами, но это не имеет значения. Да, поддержка была сумасшедшей, складывалось ощущение, что мы играем дома. Только я не понимаю одного — как можно болеть против своей страны? — передает слова вратарь football.by.