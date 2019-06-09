В каких случаях картофель полезен для здоровья и фигуры 1 9.06.2019, 11:01

1,352

Это зависит от способа его приготовления и других факторов.

Многие слышали, что картофель стоит исключить из полезной диеты. Однако в список продуктов non grata он попал, скорее всего, из-за ассоциаций с фастфудом, пишет lifehacker.ru.

Что полезного в картофеле

Полезные макроэлементы

В среднем в клубне картофеля с кожурой весом около 150 граммов содержится 620 мг калия, что составляет 18% от суточной нормы. Вместе с натрием этот элемент необходимPotassium. Fact Sheet for Health Professionals для поддержания водно-солевого баланса организма и нормальной работы клеток. Недостаток калия увеличивает кровяное давление и риск возникновения камней в почках.

Также одна картофелина обеспечивает около 0,2 мг витамина B6 — 10% от ежедневной нормы. Этот витамин связан с метаболизмом белка в организме, участвует в иммунных процессах и формировании гемоглобина.

В картофеле есть и витамин С — около 27 мг в одном клубне. Это половина от суточной нормы для взрослого человека. Однако к моменту потребления его остаётся не так много: около 30–50% аскорбиновой кислоты в картофеле разрушается при хранении и тепловой обработке.

Клетчатка и устойчивый крахмал

В 100 г картофеля содержится 2,2 г клетчатки и от 2,4 до 4,3 г устойчивого крахмала.

Устойчивый крахмал достигает толстого кишечника практически непереваренным, защищает от рака прямой кишки, улучшает. чувствительность к инсулину, снижает. уровень холестерина и концентрацию триглицеридов в плазме, увеличивает чувство сытости и сокращает жировые запасы.

Белок и метаболиты для его усвоения

На 100 г картофеля приходится только 2 г белка, однако его биологическая ценность выше, чем у других овощей, и сравнима с молоком.

Кроме того, есть незаменимая аминокислота лизин, которая участвует в синтезе белка в организме, и витамин B6, положительно влияющий на его усвоение.

Антиоксиданты

В картофеле содержится от 0,5 до 1.7 г/кг фенолов, и 90% из них представлены антиоксидантом хлорогеновой кислотой. Помимо неё в овоще есть и другие антиоксиданты: 0,5–2,8 мг/кг альфа-токоферола, от 0,13 до 0,6 мг/кг лютеина и 1 мг/кг бета-каротина.

Что вредного в картофеле

Высокий гликемический индекс

Картофель часто считают вредным из-за его гликемического индекса (ГИ). Потребление продуктов с высоким ГИ вызывает резкий скачок сахара в крови, после чего следует выброс большого количества инсулина, который стремительно вычищает «лишний» сахар. В результате глюкоза быстро исчезает из крови и человек очень скоро снова хочет есть.

Однако ГИ картофеля может сильно различаться в зависимости от сорта и способа приготовления. Например, пюре имеет ГИ 88, запечённый коричневый картофель — 77, жареный белый — 72, в мундире — 65, а варёный и затем охлажденный — 56. Таким образом, вы можете снизить гликемический индекс диеты, изменив способ приготовления продукта.

Кроме того, в научной среде нет единого мнения, стоит ли вообще избегать продуктов с высоким ГИ. Например, один недавний обзор. ряда исследований не нашел связи между этим показателем и рисками для здоровья. Что касается фигуры, полугодовое наблюдение показало, что участники, потребляющие продукты с высоким ГИ, скинули столько же килограммов, сколько и группа на диете с низким ГИ, и при этом не страдали от голода и не болели.

Гликоалкалоид соланин

В картофеле содержится токсичное вещество соланин. Оно защищает клубни от насекомых и в основном присутствует в ростках и зелёных участках. Соланин представляет опасность для организма человека: он разрушает мембраны клеток и негативно сказывается на пищеварении.

200–400 мг этого гликоалкалоида могут вызвать отравление с такими симптомами, как вялость, зуд в области шеи, затруднённое дыхание, проблемы с желудком и кишечником: тошнота, рвота, боли в животе.

Количество соланина в картофеле может сильно варьироваться в зависимости от разных факторов. Вещество это вырабатывается под влиянием света, механического повреждения, возраста и заражения насекомыми. В среднем в картофеле содержится около 8 мг соланина на 100 г продукта. В зелёном и помятом клубне может быть в шесть раз больше гликоалкалоида — до 48 мг на 100 г веса.

Также соланин может в несколько раз увеличиться в уже собранном картофеле, если неправильно его хранить: под воздействием света и в тепле (выше +7 °C).

Нитраты

Овощ содержит нитраты. Согласно нормативам предельно допустимое количество нитратов в картофеле составляют 250 мг/кг продукта, однако их может быть и больше.

Как бы то ни было, отравиться этими веществами невозможно, даже если их количество превышает предельно допустимые концентрации. Клубни просто не могут накопить столько нитратов, а человек — съесть столько картофеля, чтобы это вызвало отравление.

Как правильно хранить и готовить картофель

Согласно рекомендациям взрослому человеку стоит потреблять 90 кг этого продукта в год. Если разделить цифру на количество дней в году, получится около 250 граммов в сутки.

При этом важно, как вы будете его хранить и готовить. Вот несколько правил, которые помогут вам получить максимум пользы.

Хранить в холодильнике

Если хранить картофель при низких температурах — от +4 до +6 °С — в нём увеличивается количество антиоксидантов, фенолов и каротиноидов. Кроме того, холодильник поможет защитить клубни от выработки соланина.

Готовить в кожуре

Около 50% всех фенолов в картофеле содержится в кожуре и прилегающих к ней тканях. Поэтому овощ нужно очищать аккуратно, снимая тонкий слой кожицы либо вообще чистить щёткой и запекать в мундире.

Исключение из правила — зелёный, помятый или проросший картофель. Такие экземпляры необходимо чистить, срезая кожуру и толстый слой прилегающих тканей, чтобы не получить большую дозу соланина.

Не жарить

Учёные выяснили, что, если есть жареный картофель более трёх раз в неделю, это повышает риск смерти от различных заболеваний.

Исследователи наблюдали за тысячами людей на протяжение восьми лет и нашли связь между потреблением любимого многими блюда и смертностью. При этом выявленная корреляция исчезает, если картофель готовить другими способами.

Вместо того чтобы жарить, сварите его, запеките в кожуре в духовке или даже в микроволновке.

Охлаждать перед употреблением

В охлаждённом картофеле в два раза больше устойчивого крахмала, чем в только что приготовленном и горячем. Как мы уже писали выше, такой крахмал полезен для пищеварения и фигуры.

Потреблять без избытка жиров

В картофеле содержится около 80 ккал на 100 г веса. Это значительно меньше, чем в других популярных гарнирах — макаронах и крупах (около 110–116 ккал на 100 г варёного продукта).

Однако растительное масло и сало для жарки, сливочное масло для пюре, майонез или сметана для запекания в духовке — очень жирные и калорийные ингредиенты, которые сильно увеличивают энергетическую ценность блюд из этого популярного овоща.

Поэтому, если вы следите за фигурой или хотите похудеть, потребляйте картофель, но избегайте жирных добавок при его приготовлении. Так вы получите гораздо меньше калорий и сможете похудеть, не отказываясь от любимого гарнира.