Партия «Европейская солидарность» опубликовала первую десятку списка на выборах в Раду 9.06.2019, 12:31

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ПЕТР ПОРОШЕНКО

ФОТО: BLOOMBERG

Лидер партии Петр Порошенко заявил об огромном опыте своей команды.

На проходящем 9 июня в Киеве второй части съезда партии "Европейская солидарность" делегаты определились с первой десяткой списка политсилы для участия в досрочных парламентских выборах. Трансляцию ведет телеканал "Прямий".

Лидер партии, экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что партийная команда "сильная", "волевая" и имеет "уникальный опыт".

"Значительная часть кандидатов, которых мы будем рассматривать, будем утверждать на съезде, сегодня, во время нашего съезда сделают только первые шаги в политике. Это правда. Но места в списке им предложили не потому, что они новые, не только потому, что они были вне политики, а потому что они всю жизнь служат народу Украины", – сказал он.

Издание "Обозреватель" опубликовало информацию о тех, кто вошел в первую десятку партийного списка.

Андрей Парубий – председатель Верховной рады Украины с 14 апреля 2016 по 21 мая 2019. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (27 февраля — 7 августа 2014 года). Первый заместитель председателя Верховной рады Украины (с 4 декабря 2014 по 14 апреля 2016 года). Народный депутат Украины (с 25 декабря 2007 года). 31 мая 2019 года принял участие в съезде партии Европейская солидарность, где сообщил о решении участвовать в будущих выборах с "командой единомышленников".

Андрей Парубий

Ирина Геращенко – первый заместитель председателя Верховной рады Украины с 14 апреля 2016 по 21 мая 2019. Народный депутат Украины VI, VII и VIII созывов. Заслуженный журналист Украины. Награждена орденом княгини Ольги.

Ирина Геращенко

Михаил Забродский – украинский военачальник. Командующий Высокомобильными десантными войсками Вооруженных сил Украины с марта 2015 года (с 2017 года — Командующий Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины). Герой Украины (2014), генерал-лейтенант (2016). С ноября 2017 по март 2018 года — командующий силами АТО, задействованными в вооружённом конфликте на Донбассе.

Михаил Забродский

Михаил Забродский

София Федина – украинская певица и телеведущая, активный общественный деятель (член Президиума Всемирной федерации украинских лемковских объединений, политолог-международник. Кандидат политических наук (специализация: международные отношения и дипломатическая служба). Доцент кафедры международных отношений и дипломатической службы Львовского национального университета имени Ивана Франко. С марта 2014 волонтер АТО/ООС.

Лауреат Премии Кабинета Министров Украины за особые достижения молодежи в развитии Украины (2017). Кавалер Ордена имени Княгини Ольги III степени.

Во время событий Революции Достоинства были ведущей львовского Евромайдана.

София Федина

София Федина

Мустафа Джемилев – украинский правозащитник и политический деятель, один из лидеров крымскотатарского национального движения, председатель Меджлиса крымскотатарского народа в 1991—2013 годах. Народный депутат Украины III, IV, V, VI, VII и VIII созывов.

Во время захвата Крыма в 2014 году Джемилев поддержал территориальную целостность Украины и не признал референдум о статусе Крыма. В конце 2015 года выступил одним из организаторов блокады полуострова.

Мустафа Джемилев

Яна Зинкевич – украинский доброволец-медик. Начальник Медицинского управления и реабилитации бойцов Украинской Добровольческой Армии. Командир медицинского батальона "Госпитальеры".

Яна Зинкевич

Олег Синютка – глава Львовской областной госадминистрации. После окончания президентского срока Петра Порошенко 22 апреля 2019 года объявил об отставке.

Олег Синютка

Олег Синютка

Ахтем Чийгоз – украинский крымскотатарский политик, политзаключенный. Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа (с 2008 года), председатель Бахчисарайского регионального меджлиса, депутат Бахчисарайского районного совета.

Ахтем Чийгоз



Фото: Радио Свобода

Иванна Климпуш-Цинцадзе – украинский общественный деятель, политик. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины (с 2016 год), народный депутат Украины VIII созыва.