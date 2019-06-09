Стрельба в Минске с участием людей из ближайшего круга Лукашенко: кто мстит? 12 9.06.2019, 12:41

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Фото: belapan.com

Мать участника инцидента рассказал о продолжающемся давлении на ее сына.

Стрельба в ночном клубе Минска, к которой оказались причастны люди из ближайшего круга Александра Лукашенко, сделала одного из участников инцидента пожизненно заключенным. Он отбыл срок, но не может выйти из тюрьмы.

Накануне рассмотрения апелляционной жалобы по делу Александра Логинова, которое состоится в Минском областном суде, в редакцию «БелГазеты» обратилась его мать Татьяна Сергеевна - с просьбой выслушать ее соображения по делу сына.

Имя Александра Логинова стало известно в 1998г., когда в минском ночном клубе «Макс-шоу» он ранил из пистолета хоккейного тренера Михаила Захарова и охранника. Свидетелем инцидента стал старший сын Александра Лукашенко Виктор. Некоторое время Логинов находился в бегах. В 2002 г. его задержали в Московской области, а в 2004г. осудили на три с половиной года. В октябре 2005г. Минский городской суд приговорил Логинова к 14 годам лишения свободы, год сразу же отняли по амнистии. Поскольку на тот момент на нем еще висел не отбытый срок за преступление, совершенное на территории России, его вернули в РФ. В 2008г. по запросу Генпрокуратуры Логинов снова вернули на родину - отбывать срок за нападение на Захарова. Восемь из почти 12 лет в местах заключения Логинов провел в одиночной камере гродненской тюрьмы. Сейчас его содержат в тюрьме в Жодино.

«ОРГАНИЗОВАННАЯ ТРАВЛЯ»

Сергей Тетерин - по правую руку от Александра Лукашенко. Он его личный тренер по теннису

- За драку с применением оружия мой сын был осужден на 13 лет, срок наказания отбыл в 2018 г. Но в 2017г. его осуждают по ст. 411 ч. 2 на год и девять месяцев, а 20 марта 2019г. - повторно по той же статье еще на два года. Виновность его бесспорна, но организованная правоохранительными органами в период расследования, суда и отбывания наказания травля, повлиявшая на сроки нахождения в тюремных застенках, многократно преступнее.

В 1998г. по уголовному делу проходили фигуранты, находившиеся на различных ступенях социальной лестницы. С одной стороны, тренер сборной команды по хоккею Захаров М.М. и замминистра спорта Тетерин С.С. , а с другой стороны - мой сын Логинов. Резкий мужской разговор произошел в кафе из-за молодой особы, сидевшей за барным столиком с бокалом спиртного. С этой женщиной Логинов договорился раньше, что после кафе продолжат отдых у него дома. Но в 3 часа ночи в кафе появился Тетерин и стал уделять внимание той же особе. Громкий разговор, к начинающему спору подключается отдыхавший в кафе Захаров, с позиции силы они требуют, чтобы Логинов ушел. Возможно, Александр так и поступил бы, если бы знал, с какими чинами разгорается конфликт. Директор кафе по шел к девушке, с которой пришел Захаров, и попросил отвести его от стойки подальше от греха. Удалось это сделать не сразу. Несколько позже, когда Логинов выходил из зала, Захаров окликнул его, и, обнявшись, они вышли в фойе, где кроме двух охранников никого не было. такой обстановке началась потасовка.

Михаил Захаров приобщил Лукашенко к хоккею

Охранники разняли дерущихся. Один из них согнул Логинова, и у него из-за пояса выпал пистолет. Поднимая его, он трижды выстрелил, первая пуля попала в охранника, вторая - в Захарова, третья - в собственную ногу. Ранение у Захарова отнесено медиками к легким, пуля прошла по жировой части живота, не повредив диафрагму и ни одного внутреннего органа.

Рассмотрение уголовного дела закончилось бы иначе, если бы в прессе не появилась информация о том, что в кафе стрелял один из сыновей президента (оба в то время были в кафе). Понять реакцию президента можно: немедленно найти бандита.

С этого момента начинает реализовываться системное беззаконие правоохранительных органов в методах поиска Логинова, его задержания, суда над ним и отбывания наказания. Любой ценой, не пренебрегая сокрытием части фактов, касающихся и Логинова, и Захарова, предвзятые оценки Логинову и только оправдательные - Захарову - таковы методы любой ценой исполнить требования президента. А на следующем этапе любыми средствами оправдать необходимость преступных деяний правоохранительных органов (настоящей травли) - такие реальные выводы вполне уместны в ситуации с моим сыном.

До принца Коли Тетерин опекал принца Виктора

За все годы адвокатами дана негативная оценка десяткам отдельных судебных решений, но перечень принятых сомнительных решений на стадии расследования, судебных разбирательств, а также срока отбывания наказания в течение 14 лет в условиях усиленного режима надо было каким-то образом аргументировать, и для этого применялись самые разные способы. Выносились административные нарушения в количестве, позволяющем признать Логинова злостным нарушителем. За каждое нарушение ему объявляется наказание (как правило, это 10 дней в ШИЗО или два месяца в ПКТ, реже выговор, редко лишение передачи и свидания). За одни те же административные нарушения наказывают дважды: сначала помещают в ШИЗО, ПКТ в исправительной колонии, а затем заменяют усиленный режим на строгий, отправляя на три года в Т-1 Гродно. В последние три года его дважды судят по ст. 411 ч. 2, увеличив тем самым срок основного наказания на четыре года.

Таким образом, мой сын будет находиться в заключении 18 лет. И нет никакой гарантии, что сроки в дальнейшем не увеличат. При этом ему вообще не предъявлялись никакие иные обвинения, за исключением того инцидента с дракой и стрельбой, зачинщики и виновные в которой так и не установлены.

«ВОЗРАЖАТЬ СЛУЖАЩИМ ФЕМИДЫ ОПАСНО»

- В таблице приведены обобщенные данные о количестве месяцев, проведенных Александром Логиновым на строгом режиме, который осужден на усиленный режим.

Это значит, что практически весь срок (87,1%) Логинов находился на строгом режиме. Больше 11 лет не получал ни одной продуктовой посылки 30 кг, потому что не положено. Не получал 11 лет овощей и фруктов. Чеснок и лук впервые разрешили ему передать только в марте 2019г. Ему вообще не положены длительные свидания, разрешено одно краткосрочное свидание в год, но в 2019г. и его он был лишен из-за невыполнения физзарядки 15.02.2019г.

Спектр его административных нарушений большой, но по отдельным из них возникают сомнения в том, что их можно относить к нарушениям. Это в первую очередь касается сна в дневное время. Таких нарушений у Логинова более 50%. Но здоровый человек не будет спать днем на полу без постельных принадлежностей. Отбывание наказания в полуподвальной одиночной камере на протяжении восьми лет не могло не сказаться на здоровье. Постоянная ангина, хронический фарингит, афтозный стоматит, гайморит, постоянные головные боли, новообразования в желудке, удаленные методом лапороскопии в республиканской больнице МВД - все это результат нахождения годами в полуподвальном помещении, при отсутствии к тому же свежего воздуха, а главное - солнечных лучей и должного лечения.

Сомнительно считать нарушением невыполнение физзарядки в 6.15, а выполнение ее на час позже. И является ли невыполнение ее административным нарушением в принципе? Благая вроде бы цель: сохранить здоровье заключенных. В таком случае следовало бы выносить 365 нарушений или чуть меньше из-за разных причин. Аналогичный подход должен быть и к курящим, ведь вреда от курения несоизмеримо больше. Сомнительно считать нарушением хождение по камере после отбоя. В камере холодно, приходится делать физические упражнения в ночное время, чтобы согреться. И совсем не понятна аргументация наложения семи взысканий за сон в дневное время, когда Логинов находился в камере 120 (Т-1 Гродно), где было 10 спальных мест, а заключенных 11, поэтому кому-то все равно спальное место доставалось по очереди.

Ни на одно из моих многочисленных обращений, в которых я просила дать доказательства постановки Логинова на учет как «лидера отрицательных заключенных», ответа не было. Ссылались на то, что это закрытая информация. Но это самая важная опция в характеристике, которая кочует из одной тюрьмы в другую. В первую же неделю пребывания на новом месте комиссия ИК ставит его на профучет, стараясь побыстрее оградить от заключенных. Поэтому административные нарушения выносят в дни, когда необходимо поместить Логинова в ШИЗО или ПКТ и сразу подготовить почву для очередного водворения. Это притом, что за весь срок отбывания наказания ни в одной тюрьме (колонии) ни в какой форме отрицательное влияние на заключенных за Логиновым не было замечено.

Естественно, у меня как матери возникает вопрос: на каком основании Логинов поставлен на учет как лидер отрицательных заключенных, что является причиной настоящей травли - как физического, так и нравственного достоинства во всех тюрьмах и колониях, где он был? Насколько мне известно, никаких нарушений по линии «лидерства» ни одному суду (а их было пять) представлено не было.

Также мой сын охарактеризован как «склонный к захвату заложников». В моем понимании это очень серьезная характеристика, притом снова бездоказательная. Ведь для такой оценки необходимы факты попытки или захвата заложников, имевшие место ранее или в период судебного разбирательства. Но их нет…

Согласно приговору суда, Логинов А.И. осужден только по эпизоду драки с Захаровым, все остальные версии не подтвердились. Но в нашей стране не практикуется правоохранительными органами помещать опровержения на неподтвержденные версии. Поэтому Логинов остается в СМИ «демоном», который должен сидеть в застенках бессрочно, если до сих пор не понял, что возражать служащим Фемиды опасно. При отсутствии объективной реакции на критические замечания со стороны адвокатов у меня возникают вопросы: кто продолжает делать «демона» из моего сына и нужно ли вообще участие защитников в судебном процессе над ним?