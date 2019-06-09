Неаккуратненько получилось 2 Телеграм-канал «СерпомПо»

9.06.2019, 12:48

2,550

Иван Голунов

Это еще не победа российского общества над лютующей властью, но шаг уже сделан.

Домашний арест на 2 месяца. Путинский суд не рискнул отправить в камеру журналиста Голунова.

Слишком большой резонанс, не только в стране, но и в мире.

Неаккуратненько как-то вышло. Тут в Питере на Дворцовой под «Би-2» закрывали ПМЭФ, а все следят не за этим, а за тем, как в Москве, в Никулинском суде, под крики «Позор!» пытаются закрыть журналиста, занимающегося расследованиями чиновной коррупции.

Что и кто реально стоит за наркотическим арестом Голунова, кто из сильных мира сего дал установку спустить пока дело на тормозах, до домашнего ареста, мы узнаем не скоро. Версий и предположений в ближайшие часы и дни наверняка будет множество.

Это еще не победа общества над лютующей властью. Это всего лишь шажок. Но он сделан.

Телеграм-канал «СерпомПо»