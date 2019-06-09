Протесты в Казахстане: более сотни задержанных 5 9.06.2019, 13:12

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ФОТО: REUTERS

В крупных городах люди вышли на улицы с лозунгами бойкота президентских «выборов».

В воскресенье в Казахстане проходят внеочередные президентские выборы. В столице, Нур-Султане, и в Алматы проходят митинги, «Радио Азаттык» сообщает о задержаниях.

Казахстанские полицейские в воскресенье в Нур-Султане задержали несколько десятков человек, вышедших на митинг в день проведения в стране президентских выборов. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Фото: Reuters

Акция проходит возле дворца «Жастар». Полиция применила силу для разгона протестующих.

Фото: Reuters

Сотрудники правоохранительных органов задержали и принудительно отправили в автобусы несколько десятков человек.

Люди, вышедшие на акцию, скандировали лозунг «Свобода!» и говорили, что не признают легитимность выборов президента, поскольку, как они утверждали, на их проведение и ознакомление с программами кандидатов было выделено мало времени. В настоящее время правоохранительные органы практически очистили площадь перед дворцом «Жастар» от митингующих.

На старой площади Алматы собралось более 300 алматинцев. Люди выступают против внеочередных выборов. В какой-то момент полицейские начали задерживать собравшихся. Hola News сообщает о сотне задержанных, в том числе журналистов.

Фото: Reuters

В Алматы в воскресенье, 9 июня, полиция провела задержания на месте мирной демонстрации против проходящих сегодня досрочных выборов президента Казахстана. Корреспонденты «Настоящего Времени» в Алматы стали очевидцами задержаний около сотни людей рядом с площадью Астана. Полицейские, в том числе бойцы спецподразделений, грубо задерживали людей и заталкивали их в автозаки. Собравшиеся перед этим кричали: «Бойкот!»

Демонстранты также скандировали: «Полиция с народом», призывая полицейских остановить задержания. В настоящее время на у пересечения улицы Толеби и проспекта Абылай хана, остаются, по подсчетам репортера «Настоящего Времени», свыше десятка человек.

Фото: Reuters

Полиция задержала не только участников несостоявшейся акции протеста, но и находившихся там журналиста и правозащитника. Так, с площади в отделение полиции увезли репортера Азаттыка Петра Троценко, несмотря на наличие у него служебных документов и редакционного задания. Задержан сотрудник Казахстанского бюро по правам человека Дмитрий Тихонов.

Фото: Reuters

В опубликованных на странице в Twitter’e журналиста Eurasianet Джоанны Лиллис видео сотрудники полиции и люди в чёрном без опознавательных знаков хватают людей за руки и ноги и уносят в автозаки. Судя по кадрам, на месте находятся более сотни полицейских. По данным МВД, в день выборов в усиленном режиме по стране работают свыше 21 тысячи полицейских.

Фото: Reuters

Департамент полиции пока никак не прокомментировал задержания.

Задержания 9 июня проходят также в Нур-Султане.

9 июня в Казахстане проходят досрочные президентские выборы, первые без фамилии Нурсултана Назарбаева, ушедшего в отставку после почти 30 лет бессменного правления. В списке кандидатов семь человек, включая действующего президента, претендента от партии Назарбаева «Нур Отан» Касым-Жомарта Токаева.

Некоторые казахстанские оппозиционные объединения бойкотируют выборы. К бойкоту призывали также гражданские активисты.

Мухтар Аблязов, лидер движения «Демократический выбор Казахстана» (ДВК), через социальные сети ранее призвал сторонников выходить 9-10 июня на «общенародный освободительный протест Бостандық». После полудня он выступил с видеообращением к гражданам с призывом поддержать протестующих.