«Свобода!»: как минские выпускники встречали рассвет 4 9.06.2019, 13:28

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Фото: Андрей Кот / TUT.BY

Молодые белорусы рассказали о своих планах.

В ночь с 8 на 9 июня в минских школах прошли выпускные вечера. Для вчерашних 11-классников этот рассвет знаковый — их первое утро взрослой жизни. О чем они мечтают, сколько хотят зарабатывать и в каких странах побывать — с первыми лучами солнца парни и девушки рассказали tut.by.

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Традиционно встречать рассвет, а с ним и первое утро взрослой жизни часть минских школьников отправляется на набережную Свислочи. Но сегодня, кажется, все не по правилам. Стрелка часов уже перешагнула 4.00, а уснуть Немиге не дают лишь зыбицкие тусовщики.

Фото: Андрей Кот / TUT.BY

— Так вы рановато начали, — Саша из лицея № 1 легко объясняет, почему на улице пока не видно дружных классов. — Мы, например, где-то только в пять пойдем с ребятами рассвет встречать.

С Сашей знакомимся на Октябрьской площади. Выпускной их класс отмечает во Дворце Республики. Почему именно здесь, девушка объясняет просто: для их учебного заведения — это давняя традиция. На праздник, рассказывает, приехали на лимузинах.

— Для меня это было впервые. Кажется, ты словно селебрити, — делится она впечатлениями. — Тут еще ко входу постелили красную дорожку. Ощущение: «Вау, наверное, это очень значимый день».

Саша из лицея № 1

Фото: Андрей Кот / TUT.BY

День, не скрывает, и правда значимый. Но то, что впереди, куда интереснее. С 7-го класса Саша мечтает стать ветеринаром, учиться поедет в Чехию. Из всего класса, продолжает, получать образование за границей пока планирует лишь она.

— В Беларуси ветакадемия есть только в Витебске. Подумала, если уезжать из столицы, то куда-то покруче, — поясняет свой выбор выпускница. — Рассматривали еще Словакию и Хорватию, но образование в Чехии бесплатное. В августе уже уезжаю, год буду учить язык, а дальше поступать.

— А еще дальше?

— Еще дальше… Хочу путешествовать, волонтерить в Африке, помогать животным. Если у нас это (защита животных. — tut.by) более-менее контролируется законом, то там ужасное браконьерство. Есть виды, которые на грани исчезновения, их нужно спасать. Да и приключений хочется.

Фото: Андрей Кот / TUT.BY

Пока Саша делится мечтами, на улице становится все светлее. Тоня и Павлина из гимназии № 29 уже даже переоделись: сменили платья и каблуки на джинсы и майки. Так, говорят, удобнее.

Ближе к 5 утра их класс тоже собирается на Октябрьской, чтобы запустить в небо шары. Рядом с ребятами мамы и папы. И хотя аттестаты, а с ними вроде как и билеты во взрослую жизнь парни и девушки уже получили, для родителей они все равно дети. И так будет всегда.

— А сами вы как себя ощущаете? — спрашиваем у Тони и Павлины.

— Пока мы дети, — слово за Антониной. — А вообще, нет определенного дня или времени, когда ты вдруг станешь взрослым. Человек может быть взрослым и в 13 лет, так же, как и в 43 оставаться ребенком.

Антонина отвечает как философ. Поступать планирует на юрфак. Цель у нее очень романтичная: оправдывать тех, кого несправедливо наказали. А вот о будущих доходах рассуждает практично: зарабатывать хотелось бы много.

— Много — это сколько?

— Чем больше, тем лучше, — улыбается Тоня.

Паша в центре. В желтом костюме рядом с ним его одноклассник Александр. Саша хочет быть саунд-продюсером, помогать начинающим артистам

Фото: Андрей Кот / TUT.BY

Павел из этой же гимназии подходит ближе к цифрам: «выше среднемесячной зарплаты в стране». Но гнаться за длинным рублем, рассуждает, не будет.

— Нужно начинать с малого, — делится размышлениями молодой человек, который решил связать жизнь с экономической специальностью. — Почему? Потому что в будущем это подстегнет тебя добиваться большего.

Фото: Андрей Кот / TUT.BY

Что именно стоит за словом «большее», Паша пока сказать не берется. Говорит, план придумает уже в университете.

«Теперь ты можешь быть таким, как ты хочешь»

Будущее каждый выпускник представляет по-своему. Одни настроены ехать за европейским дипломом. Из стран для учебы называют Польшу, Чехию, Голландию, вузы Питера и Москвы. Другие, наоборот, хотят остаться в Беларуси. В одном, правда, сходятся почти все — дальше поступления пока не загадывают.

Фото: Андрей Кот / TUT.BY

Да и что думать о серьезном, когда выпускной? Настя, Юля, Даша и их класс после школы приехали отмечать праздник на Комсомольское озеро. Их первый взрослый рассвет уже наступил.

— Как ощущение?

— Ощущение свободы! — говорит за всех Даша. — Больше не нужно учить уроки. Больше нет этого правила: «Не отличайся». Теперь ты можешь быть таким, как ты хочешь.

Фото: Андрей Кот / TUT.BY

— А какими вы ходите быть?

— Чтобы вот как сегодня, и так всю жизнь, — шутит Настя. — А вообще главное — сдать ЦТ. Как же я боюсь ЦТ. Не хочу сдавать ЦТ.

— Можно еще выйти замуж за иностранца и родить детей, — смеются над подругой одноклассницы.

Фото: Андрей Кот / TUT.BY

— Такой мечты сегодня еще не называли, — смеемся мы.

— Ну так не получится с учебой — придется выходить замуж, — хохочут девчонки.

— А лучше так: сначала замуж, а потом — учиться. Вдруг на бесплатное не пройдешь — муж оплатит образование.

— На самом деле, никто не знает, что там впереди, — Даша переводит разговор от смешного к серьезному. — Никто из нас не знает, чего достигнет. Но это потом. Сегодня можно покайфовать. А завтра — завтра уже как пойдет.

Фото: Андрей Кот / TUT.BY

Ребята расходятся по домам.

На противоположном берегу замечаем парня в гавайской рубашке, шортах и солнечных очках. Это Никита, выпускник гимназии № 3. И если вы думаете, что он переоделся так для пляжа, то нет. Так молодой человек ходил прощаться со школой.

Никита, Данила, Максим, Катя, Диана (слева направо)



Фото: Андрей Кот / TUT.BY

— Конец школы — это праздник, хотелось выглядеть менее официально, — объясняет собеседник, почему не надел костюм. — В октябре пришла идея купить гавайскую рубашку. В мае она осуществилась. Потом приобрел гавайские леи — и так пришел. Получилось очень позитивно. Только директор, когда меня увидел, спросил: «Это нормально?» Я улыбнулся и ответил: «Да».

— Аттестат тебе отдали?

— Конечно, я же вел выпускной.

— Никита — наша зажигалочка, — подключаются к разговору одноклассники парня.

Знакомимся: Данила, Максим, Катя, Диана. Ребята рассказывают, что после ночного праздника решили пройтись, поэтому с родителями пришли к озеру на рассвет.

Все, говорят, круто. Лишь приближающееся ЦТ портит летнюю легкость и беззаботность. За поступление ребята волнуются.

— Бюджетные места в этом году урезали, поэтому пройти в вуз будет сложно, — рассуждает Диана. — Исключение — аграрные специальности, но кто туда пойдет?

Сама девушка, как и некоторые из ее одноклассников, хочет связать свою жизнь с экономикой.

— А я буду криминалистом, — говорит Катя.

— А я бы хотел стать депутатом, — берет слово Данила. Вообще, поступать молодой человек собирается в нархоз. Впрочем, одно другому не мешает.

Фото: Андрей Кот / TUT.BY

— Почему хочу в политику? — отвечает он вопросом на вопрос. — А почему нет? Попытка не пытка. Вообще, хочется сделать что-то для страны. Что именно, пока не знаю. Но для себя понимаю: депутаты должны быть ближе к народу, учитывать критику.

— А если уйти от глобальных тем, о чем мечтаете?

— Получать кайф от жизни, — улыбается Данила. — Когда просыпаешься и понимаешь: впереди плодотворный и интересный день — и это клево.