Ученые открыли на Филиппинах два новых вида животных 9.06.2019, 13:34

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Иллюстрационное фото

Зверьки обитают на филиппинском острове Лусон.

Ученые под руководством Эрика Рикарта из Музея естественной истории штата Юта обнаружили два новых вида землеройковых крыс, которые являются эндемиками филиппинского острова Лусон. Как сообщает N+1, приманить новые виды удалось на дождевых червей, а вот арахисовое масло и сушеный кокос, которые любят другие грызуны, оставили их равнодушными, пишет zn.ua.

Землеройковые крысы (род Rhynchomys) живут только на острове Лусон. Они обитают в горах и встречаются на высоте от тысячи до 2,5 тысяч метров. Внешне они похожи на землероек и, как и они, питаются червями и насекомыми. До недавнего времени ученым было известно четыре вида этих животных, но недавние исследования показали, что на острове обитают еще два. Они были найдены на горе Лабо и горе Минган.

Новые виды животных назвали по местам их обитания, Rhynchomys labo и Rhynchomys mingan. R. labo обитают на одноименной горе на высоте 1,25—1,4 километра. От остальных видов землеройковых крыс они отличаются тоном коричневой окраски и особенностями строения морды. Также у них более короткий хвост. Они средних размеров по сравнению с остальными ринкомисами — около 17,5 сантиметров. Rhynchomys mingan оказались побольше ростом — в среднем 18,65 сантиметров. По сравнению с другими видами у них более короткий мех и немного отличающееся строение морды (в том числе длина рыла и верхней челюсти).

По словам Рикарта, крысы прыгают на задних лапах "как маленькие кенгуру". Они прокладывают в лесу тропки, а потом патрулируют их в поисках дождевых червей.