Партия «Слуга народа» представила первую двадцатку из списка на выборах в Раду 4 9.06.2019, 13:42

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ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

В общей сложности на съезде политсилы представят 100 активистов партии.

В Национальном ботаническом саду им. Гришко в Киеве в воскресенье, 9 июня, проходит съезд президентской партии "Слуга народа", на котором выдвигают кандидатов в народные депутаты на внеочередные выборы в Верховную Раду 21 июля, сообщает zn.ua.

На сегодняшнем съезде политсилы президент Украины Владимир Зеленский намерен представить 100 участников партии. Он также призвал журналистов и общественных деятелей "помочь проверить кандидатов на добропорядочность".

"У нас было мало времени, чтобы всех их (кандидатов от "Слуги народа" - ред.) проверить на добропорядочность. Поэтому надеемся на журналистов и общественность, которая поможет проанализировать наши ошибки, и мы их исправим ", - цитирует гаранта "Громадське".

В двадцатке "Слуги народа":

1. Лидер партии, спикер предвыборного штаба Зеленского Дмитрий Разумков;

2. Представитель президента в ВР, один из ключевых советников Зеленского Руслан Стефанчук;

3. Правовед, советница Зеленского по правовым вопросам Ирина Венедиктова;

4. Волонтер Давид Арахамия;

5. Член команды президента, эксперт по антикоррупционной политике Галина Янченко;

6. Куратор digital-стратегии избирательной кампании Зеленского Михаил Федоров;

7. Глава предвыборного штаба Зеленского Александр Корниенко;

8. Эксперт "Центра противодействия коррупции" Анастасия Красносельская;

9. Генеральный директор телеканала "1+1" Александр Ткаченко;

10. Украинский спортсмен, трехкратный чемпион Европы по греко-римской борьбе Жан Беленюк;

11. Член команды Зеленского, куратор вопросов образования Сергей Бабак;

12. Александр Криклий;

13. Предприниматель, глава Наблюдательного совета "Украинского строительного сообщества" Елена Шуляк;

14. Общественный деятель, глава Лиманской РГА Дмитрий Наталуха;

15. Елена Нескулина;

16. Алексей Воржель;

17. Член команды Зеленского, представитель президента в КМУ Андрей Герус;

18. Заместитель главы КГГА, президент клиники "Борис" Михаил Радуцкий;

19. Представитель команды президента Денис Монастырский;

20. Советник Зеленского по налоговой политике Данил Гетманцев.

Зеленский также пообещал, что за неперсональное голосование в парламенте (т.н. "кнопкодавство" - ред.) депутатов будут лишать мандата. Отметим, в настоящее время вопрос ответственности за кнопкодавство на законодательном уровне не урегулирован.