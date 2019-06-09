Жители Гродно «объявили войну» ночным байкерам 10 9.06.2019, 13:53

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Горожане требуют их остановить.

Ночные байкеры так достали мирных гродненцев, что те создали петицию с просьбой остановить групповые заезды мотоциклистов по ночам, сообщает abw.by.

Согласно тексту обращения, которое местные жители планируют направить в ГАИ УВД Гродненского облисполкома, ночные гонки мешают людям спать. Особенно страдают те, кто проживает вдоль дорог и имеет возможность "наслаждаться" ревом двигателей вблизи.

Также автор петиции отмечает неоднократное нарушение ПДД участниками заездов.

С 1 января 2015 года вступил в силу Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 018/2011, согласно которому предельные шумы мототранспортных средств ограничили до 96 дБА. Т.е. любому транспорту, который громче, чем бензопила, запретили передвигаться по дорогам. Однако проблема не решилась: каждый десятый байк в Беларуси по-прежнему превышает нормы по шуму, а ГАИ дальше обещаний "что-нибудь сделать" не идет.

Жители г. Гродно уже обращались ранее в СМИ с аналогичной проблемой. Тогда же вскрылось, что проверить уровень шума мотоциклов инспекторам ГАИ нечем, да и сделать это на улице технически невозможно. За год ,прошедший после публикации, ситуация не изменилась.