И.о. президента Молдовы Павел Филип распустил парламент 1 9.06.2019, 13:58

ПАВЕЛ ФИЛИП

ФОТО: REUTERS/ VIKTOR DIMITROV

Досрочные выборы, согласно его указу, состоятся 6 сентября.

Исполняющий обязанности премьер-министра Молдовы Павел Филип, которому Конституционный суд республики 9 июня передал полномочия президента страны, своим первым указом распустил парламент. Об этом сообщает Radio Сhisinau.

Также Филип, по данным радиостанции, подписал указ о проведении досрочных парламентских выборов в стране. Они должны будут пройти 6 сентября.

Подобные решения исполняющий обязанности главы государства принял после того, как «Конституционный суд [Молдовы] установил, что президент [республики Игорь Додон] отказался выполнять свои конституционные полномочия и инициировать досрочные выборы», пояснил Филип. Сейчас, продолжил он, политика Молдавии «находится под угрозой». После решения, которое накануне приняли социалисты и блок ACUM, других шагов ожидать было нельзя, уверен Филип.

Речь идет о действиях молдавских депутатов, которые 8 июня приняли декларацию, признавшую республику «захваченным государством». За этот документ тогда, в частности, выступил 61 парламентарий из ста — представители Социалистической партии, которую поддерживает Додон, и блока ACUM. В декларации депутаты назвали незаконными действия Конституционного суда (КС), отказывающегося признавать легитимность законодательного собрания и нового правительства. Демократическую партию и ее лидера Владимира Плахотнюка они также обвинили в попытке узурпации власти при помощи КС.

На следующий день Конституционный суд постановил лишить Додона президентских полномочий и передать их исполняющему обязанности премьера Павлу Филипу. Такое решение в КС объяснили тем, что Додон отказался распускать парламент. Это, уверены судьи, является невыполнением президентом его конституционных обязательств. Сам Додон, реагируя на это, назвал решение КС «отчаянным шагом для дальнейшей узурпации власти».

Политический кризис в Молдове связан с прошедшими в республике в феврале парламентскими выборами, по результатам которых в высший представительный и законодательный орган страны прошли, в частности, 35 социалистов, 26 представителей блока ACUM и 30 демократов (эта партия сейчас контролирует правительство, ее лидером является бизнесмен Владимир Плахотнюк). О коалиции, которая впоследствии позволила бы сформировать правительство большинства, эти партии договориться не смогли. Оставшийся работать кабинет министров был сформирован Демократической партией и находился в конфронтации с Додоном.

7 июня Конституционный суд Молдавии обязал Додона распустить парламент из-за того, что он не смог в трехмесячный срок сформировать правительство. Однако президент отказался выполнить это решение.